Кабмін підвищив температуру, за якої Нацгвардія може застосовувати водомети

Кабінет міністрів дозволив військовослужбовцям Національної гвардії використовувати водомети при температурі повітря вище +10 градусів у натовпі.

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду 20 грудня, повідомляють "Українські Новини".

Кабмін затвердив правила застосування і перелік спецзасобів, які можуть використовувати нацгвардійці.

Їм дозволили використовувати гумові та пластикові кийки, електрошокери, наручники (сітки для зв'язування), службових собак і коней, засоби акустичного і мікрохвильового впливу, гранати і боєприпаси світлошумові і димової дії, а також пристрої для відстрілу гумових куль.

Крім того, Нацгвардії дозволили використовувати водомети (при температурі повітря вище +10 градусів) і бронемашини (без штатного озброєння).

Згідно із затвердженими правилами, перед застосуванням спецзасобів військові Нацгвардії зобов'язані не менше 2 разів через гучномовець попередити порушників про це.

А після застосування спецзасобів зобов'язані в найкоротші терміни забезпечити надання медичної допомоги потерпілим.

Заборонено застосовувати спецзасоби в навчальних закладах, лікарнях, дипломатичних представництвах (без їх письмової згоди).

Також заборонено: застосовувати наручники більше ніж на 2 години, бити кийками по голові, шиї, ключиці, статевих органах і по животу, застосовувати світлошумові пристрої на відстані ближче 2 м.

У разі застосування засобів сльозоточивої та подразнюючої дії заборонено відстрілювати їх у натовпі.

Як відомо, 17 грудня у результаті сутичок під Жовтневим палацом в Києві постраждали 60 нацгвардійців, 15 з них – госпіталізовані.

Раніше згідно з Правилам застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, нацгвардійцям було дозволено застосувати водомети при температури повітря не нижче 0 ºС.