Директор ДБР: Моя родина будувала маєток під Львовом 10 років

Директор Державного бюро розслідувань Романа Труба заявляє, що його родина будувала маєток під Львовом близько 10 років.

Про це він заявив під час брифінгу у середу.

"З приводу квартири, в якій проживають батьки. Це однокімнатна квартира, в якій виріс я та моя сестра, в якій на даний час проживають батьки і ця квартира займає площу не половину будинку, а займає площу напевно однієї десятої. Будинок дійсно має історичну цінність. В цьому будинку колись була невелика залізнична станція", - сказав він.

"З приводу будинку, який розташований за межами міста Львова. Дійсно, більше 12, можливо 13, можливо більше років тому батьками була придбана земельна ділянка і протягом 10 років відбувалося будівництво цього будинку і це наразі є сімейний будинок. Я давно в ньому не був", - сказав Труба.

Як відомо, раніше "Наші гроші", посилаючись на витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повідомили, що матір Романа Труби зареєструвала особняк площею 300 квадратних метрів у селищі Рудне поблизу Львова.

Ольга Труба зареєструвала право власності на будинок у січні 2017 року. Також вона володіє земельною ділянкою біля житла на 0,09 га.

16 листопада директором Державного бюро розслідування конкурсна комісія обрала Романа Трубу. 22 листопада президент підписав указ про його призначення.

Першим заступником голови ДБР було обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора – заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.

Експерт Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов стверджував, що кандидатуру Труби на директора ДБР погоджував секретар РНБО Олександр Турчинов безпосередньо з Петром Порошенком. У РНБО це заперечують.

Детальніше про те, звідки з'явився Роман Труба, та як відбувалося обрання голови ДБР, читайте в матеріалі УП.

Детальніше про ДБР читайте у статті: За лаштунками ДБР: кадри вирішують все.