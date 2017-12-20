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Директор ГБР: Моя семья строила особняк под Львовом 10 лет

Среда, 20 декабря 2017, 14:27

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что его семья строила особняк под Львовом около 10 лет.

Об этом он заявил во время брифинга в среду.

"По поводу квартиры, в которой проживают родители. Это однокомнатная квартира, в которой вырос я и моя сестра, в которой в настоящее время проживают родители, и эта квартира занимает площадь не половину дома, а занимает площадь наверное одной десятой. Дом действительно имеет историческую ценность. В этом доме когда-то была небольшая железнодорожная станция", - сказал он.

"По поводу дома, который расположен за пределами города Львова. Действительно, более 12, возможно 13, возможно больше лет назад родителями был приобретен земельный участок и в течение 10 лет происходило строительство этого дома и это сейчас является семейный дом. Я давно в нем не был", - сказал Труба.

Как известно, ранее "Наши деньги", ссылаясь на выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, сообщили, что мать Романа Трубы зарегистрировала особняк площадью 300 квадратных метров в поселке Рудное вблизи Львова.

Ольга Труба зарегистрировала право собственности на дом в январе 2017 года. Также она владеет земельным участком около жилья на 0,09 га.

16 ноября директором Государственного бюро расследования конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу. 22 ноября президент подписал указ о его назначении.

Первым заместителем председателя ГБР была избрана прокурор Ольга Варченко, а заместителем директора - заместителя экс-прокурора Киева Александра Буряка.

Эксперт реанимационное пакета реформ Александр Леменов утверждал, что кандидатуру Трубы на директора ГБР согласовал секретарь СНБО Александр Турчинов непосредственно с Петром Порошенко. В СНБО это отрицают.

Подробнее о том, откуда появился Роман Труба, и как происходило избрание председателя ГБР, читайте в материале УП.

Подробнее о ГБР читайте в статье: За кулисами ГБР: кадры решают все.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБРдекларациинедвижимость
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