Директор ГБР: Моя семья строила особняк под Львовом 10 лет
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что его семья строила особняк под Львовом около 10 лет.
Об этом он заявил во время брифинга в среду.
"По поводу квартиры, в которой проживают родители. Это однокомнатная квартира, в которой вырос я и моя сестра, в которой в настоящее время проживают родители, и эта квартира занимает площадь не половину дома, а занимает площадь наверное одной десятой. Дом действительно имеет историческую ценность. В этом доме когда-то была небольшая железнодорожная станция", - сказал он.
"По поводу дома, который расположен за пределами города Львова. Действительно, более 12, возможно 13, возможно больше лет назад родителями был приобретен земельный участок и в течение 10 лет происходило строительство этого дома и это сейчас является семейный дом. Я давно в нем не был", - сказал Труба.
Как известно, ранее "Наши деньги", ссылаясь на выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, сообщили, что мать Романа Трубы зарегистрировала особняк площадью 300 квадратных метров в поселке Рудное вблизи Львова.
Ольга Труба зарегистрировала право собственности на дом в январе 2017 года. Также она владеет земельным участком около жилья на 0,09 га.
16 ноября директором Государственного бюро расследования конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу. 22 ноября президент подписал указ о его назначении.
Первым заместителем председателя ГБР была избрана прокурор Ольга Варченко, а заместителем директора - заместителя экс-прокурора Киева Александра Буряка.
Эксперт реанимационное пакета реформ Александр Леменов утверждал, что кандидатуру Трубы на директора ГБР согласовал секретарь СНБО Александр Турчинов непосредственно с Петром Порошенко. В СНБО это отрицают.
Подробнее о том, откуда появился Роман Труба, и как происходило избрание председателя ГБР, читайте в материале УП.
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