Труба повідомив, коли керівництву ДБР призначать обов'язки

До кінця 2017 року між заступниками директора Державного бюро розслідувань будуть розподілені їхні обов'язки.

Про це розповів директор Державного бюро розслідувань Роман Труба на брифінгу в середу.

Я думаю, наступного тижня вже буде затверджена структура бюро і до кінця року буде розроблений розподіл обов'язків між заступниками.

За його словами, це так званий штатний розподіл, документ, що затверджує кількість структурних підрозділів, їхніх працівників, зарплати.

"На даний час я бачу, що один заступник буде керувати слідчим блоком, інший – здебільшого оперативним блоком", - повідомив директор ДБР.

Але, каже Труба, при остаточному розподілі може статися так, що на одного заступника покладуть керування обома блоками.

За його словами, до складу бюро зараз входить троє осіб.

"Ми працюємо як єдине ціле. Жодних непорозумінь у нас не виникає. Ми люди приблизно одного покоління, з однієї системи, в нас однакове бачення і ми здатні вирішити всі питання щодо формування і роботи ДБР", - розповів Труба.

Він також пообіцяв прозору роботу органу, запевнивши, що знайомитиме суспільство з усіма наказами ДБР на сторінці бюро у Facebook.

Як відомо, 16 листопада комісія з обрання керівництва ДБР обрала директором Державного бюро розслідування Романа Трубу, а його заступниками – прокурора Ольгу Варченко й заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.

22 листопада президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Труби директором ДБР.

Державне бюро розслідувань покликане розслідувати злочини, скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро.

ДБР має перебрати на себе функцію досудового слідства від прокуратури.

Поки що є колізія з тим, хто порушуватиме нові справи, доки ДБР розгортає діяльність.

Міністерство юстиції звернулося до Адміністрації президента з листом про проведення люстраційної перевірки щодо Романа Труби, оскільки він таку перевірку не проходив.

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Євген Кізілов, УП