Труба сообщил, когда руководству ГБР назначат обязанности

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Среда, 20 декабря 2017, 15:35

До конца 2017 года между заместителями директора Государственного бюро расследований будут распределены их обязанности.

Об этом рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге в среду.

Я думаю, на следующей неделе уже будет утверждена структура бюро и до конца года будет разработано распределение обязанностей между заместителями.

По его словам, это так называемое штатное распределение, документ, утверждающий количество структурных подразделений, их работников, зарплаты.

"В настоящее время я вижу, что один заместитель будет руководить следственным блоком, другой - в основном оперативным блоком", - сообщил директор ГБР.

Но, говорит Труба, при окончательном распределении может случиться так, что на одного заместителя возложат управление обоими блоками.

По его словам, в состав бюро сейчас входит три человека.

"Мы работаем как единое целое. Никаких недоразумений у нас не возникает. Мы люди примерно одного поколения, из одной системы, у нас одинаковое видение и мы способны решить все вопросы по формированию и работе ГБР", - рассказал Труба.

Он также пообещал прозрачную работу органа, заверив, что будет лично знакомить общество со всеми приказами ГБР на странице бюро в Facebook.

Дополняется...

Темы: ГБР коррупция
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