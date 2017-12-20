Труба сообщил, когда руководству ГБР назначат обязанности

До конца 2017 года между заместителями директора Государственного бюро расследований будут распределены их обязанности.

Об этом рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге в среду.

Я думаю, на следующей неделе уже будет утверждена структура бюро и до конца года будет разработано распределение обязанностей между заместителями.

По его словам, это так называемое штатное распределение, документ, утверждающий количество структурных подразделений, их работников, зарплаты.

"В настоящее время я вижу, что один заместитель будет руководить следственным блоком, другой - в основном оперативным блоком", - сообщил директор ГБР.

Но, говорит Труба, при окончательном распределении может случиться так, что на одного заместителя возложат управление обоими блоками.

По его словам, в состав бюро сейчас входит три человека.

"Мы работаем как единое целое. Никаких недоразумений у нас не возникает. Мы люди примерно одного поколения, из одной системы, у нас одинаковое видение и мы способны решить все вопросы по формированию и работе ГБР", - рассказал Труба.

Он также пообещал прозрачную работу органа, заверив, что будет лично знакомить общество со всеми приказами ГБР на странице бюро в Facebook.

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