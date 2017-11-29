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Мін’юст: Директор ДБР Труба не проходив люстраційну перевірку

Середа, 29 листопада 2017, 01:09
Мін’юст: Директор ДБР Труба не проходив люстраційну перевірку

Міністерство юстиції звернулося до Адміністрації президента з листом про проведення люстраційної перевірки щодо новопризначеного директора ДБР Романа Труби, оскільки він таку перевірку не проходив.

Про це повідомила директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Анастасія Задорожна у facebook, опублікувавши відповідне звернення.

У зверненні вказується, що посада голови Державного Бюро Розслідувань відноситься до переліку посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади на підставі критеріїв визначених законом "Про очищення влади".

У Мін’юсті зазначили, що у разі невиявлення підстав для застосування заборон, передбачених законом, особа може бути призначена на відповідну посаду.

"Дотримання зазначеного алгоритму проведення перевірки, передбаченої Законом, забезпечує якісне оновлення кадрів державної служби, що покладено в основу мети Закону України "Про очищення влади", - йдеться у зверненні.

Як відомо, 16 листопада комісія з обрання керівництва ДБР обрала директором Державного бюро розслідування Романа Трубу, а його заступниками – прокурора Ольгу Варченко й заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.  

22 листопада президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Труби директором ДБР.

Державне бюро розслідувань покликане розслідувати злочини, скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро.

ДБР має перебрати на себе функцію досудового слідства від прокуратури.

Поки що є колізія з тим, хто порушуватиме нові справи, доки ДБР розгортає діяльність.

Теми: ДБРМін'юстАдміністрація президента
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