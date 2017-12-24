"Обурені" маршами Саакашвілі зібралися на "Каву на Хрещатику"

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Неділя, 24 грудня 2017, 12:48

У центрі Києва біля Стели Незалежності проходить акція "Кава на Хрещатику", організована "противниками щотижневих протестів" Міхеіла Саакашвілі. 

Як повідомляє кореспондент УП, на акції присутній і Олексій Петров - військовий, який серед інших закликав вийти на акцію. Також на Майдані присутні інші військові. 

На акції також присутні учасники та блогери які мають провладну позицію, зокрема Мирослав Олешко, Юрій Бірюков, який напередодні анонсував акцію "Кава на Хрещатику" у соцмережах. 

Учасники акції принесли із собою чай та печиво, спілкуються. 

Загалом на захід зібралися кількасот осіб. 

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", між учасниками акції час від часу виникають словесні перепалки та дискусії про ситуацію у країні. Учасники говорять про те, що вони прийшли просто поспілкуватися, і ці збори "без політики", але при цьому дискусії про політику все-таки відбуваються.

Представники Нацкорпусу повісили  на стінах ТЦ "Глобус" величезний плакат з написом "Мішу в Грузію, Пєтю в Гагаузію". Однак на цих учасників акції ті, хто зібрався на площі біля Стелли, не звернули особливої уваги, назвавши їх провокаторами. 

 
 
На стінах ТРЦ "Глобус" активісти Нацкорпусу розвісили плакат. 
Усі фото - Оксана Коваленко 
 
 
 
Олег Петров, військовий, який закликав зібратися на акцію.
олексій Петров, військовий, який закликав зібратися на акцію.
 
 
Усі фото - євген Руденко

Українська правда 

Теми: Roshen Київ Майдан Саакашвілі
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