"Порохоботы" собрались на "Кофе на Крещатике"
В центре Киева возле Стеллы Независимости проходит акция "Кофе на Крещатике", организованная "противниками еженедельных протестов" Михеила Саакашвили.
Как сообщает корреспондент УП, на акции присутствует и Алексей Петров - военный, один из тех, кто призывал выйти на акцию. Также на Майдане присутствуют другие военные.
На акции также присутствовали участники и блогеры которые имеют провластную позицию, в частности Мирослав Олешко, Юрий Бирюков, который накануне анонсировал акцию "Кофе на Крещатике" в соцсетях.
Участники акции принесли с собой чай и печенье и общаются.
Всего на мероприятие собрались несколько сотен человек.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", между участниками акции время от времени возникают словесные перепалки и дискуссии о ситуации в стране. Участники говорят о том, что они пришли просто пообщаться, и это собрание "без политики", но при этом дискуссии о политике все-таки происходят.
Представители Нацкорпуса повесили на стенах ТЦ "Глобус" огромный плакат с надписью "Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию". Однако на этих участников акции собравшиеся на площади возле Стеллы, не обратили особого внимания, назвав их провокаторами.
Украинская правда