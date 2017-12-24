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"Порохоботы" собрались на "Кофе на Крещатике"

Воскресенье, 24 декабря 2017, 11:48
Порохоботы собрались на Кофе на Крещатике

В центре Киева возле Стеллы Независимости проходит акция "Кофе на Крещатике", организованная "противниками еженедельных протестов" Михеила Саакашвили. 

Как сообщает корреспондент УП, на акции присутствует и Алексей Петров - военный, один из тех, кто призывал выйти на акцию. Также на Майдане присутствуют другие военные.

На акции также присутствовали участники и блогеры которые имеют провластную позицию, в частности Мирослав Олешко, Юрий Бирюков, который накануне анонсировал акцию "Кофе на Крещатике" в соцсетях.

Участники акции принесли с собой чай и печенье и общаются.

Всего на мероприятие собрались несколько сотен человек.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", между участниками акции время от времени возникают словесные перепалки и дискуссии о ситуации в стране. Участники говорят о том, что они пришли просто пообщаться, и это собрание "без политики", но при этом дискуссии о политике все-таки происходят.

Представители Нацкорпуса повесили на стенах ТЦ "Глобус" огромный плакат с надписью "Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию". Однако на этих участников акции собравшиеся на площади возле Стеллы, не обратили особого внимания, назвав их провокаторами.

 
 
На стенах  ТРЦ "Глобус" активисты Нацкорпуса Развесили плакат. 
все фото - Оксана Коваленко 
 
 
 
Олег Петров, військовий, який закликав зібратися на акцію.
Алексей Петров, военный, призывавший собраться на акцию 
 
 
все фото - евгений Руденко

Украинская правда 

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Темы: RoshenКиевМайданСаакашвили
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