Биометрический контроль на границе с РФ начнут до Нового года - Шкиряк

Биометрический контроль в некоторых местах пересечения границы между Украиной и Россией начнут с 27 декабря.

Об этом заявил в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", - написал он.

Как известно, 1 сентября Петр Порошенко заявил, что 1 января 2018 года в Украине должна заработать система фиксации биометрических данных на пунктах пропуска через государственную границу - и граждане стран, которые составляют риски для Украины, должны пересекать границу по биометрическим паспортам или же у них будут брать биометрические данные на границе.

В тот же день Порошенко подписал решение СНБО об усилении контроля за въездом и выездом из Украины.

С 1 января 2018 года правительство запустит систему биометрической верификации и идентификации лиц на границе и обеспечит ресурсы для фиксации биометрических данных.