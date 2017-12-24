На виборах в об’єднані громади середня явка склала 55% - Батьківщина

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Неділя, 24 грудня 2017, 22:32

На виборах в 51 об’єднаній територіальній громаді середня явка виборців склала 55%.

Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини" з посиланням на місцеві штаби партії.

"Приблизна явка виборців на виборах станом на 20:00 склала 55,2 % <...> Зокрема, найактивнішими були виборці в Новогребельській ОТГ (Вінницька обл.) - 84% та у Височанській ОТГ на Чернігівщині - 72,5%", - зазначає прес-служба.

Водночас, за даними "Опори", середня явка в Чернігівській області склала - 52,5%, у Черкаській - 55,8%, на Полтавщині - 55,9% та Запоріжжі - 55,5%.

Як відомо, 24 грудня в Україні тривали вибори у 51 об'єднаній територіальній громаді в 17 областях.

Поліція відкрила кримінальні провадження за 10 фактами порушень під час виборчого процесу на виборах в ОТГ.

Також на виборчу дільницю в селещі Лиманка Одеської області прибула слідчо-оперативна група, яка затримала трьох осіб.

Теми: вибори
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