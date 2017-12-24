У двох запорізьких об’єднаних громадах середня явка склала 55%

У двох об’єднаних територіальних громадах Запорізької області середня явка виборців склала 55%.

Про це повідомили спостерігачі Громадянської мережі "Опора".

Так, у Новоолексіївській сільській ОТГ Приморського району проголосували 1150 або 63% виборців.

Явка у Благовіщенській сільській ОТГ Кам`янсько-Дніпровського району – 48%, тобто проголосували 1794 виборці.

Як відомо, 24 грудня в Україні тривали вибори у 51 об'єднаній територіальній громаді в 17 областях.

Поліція відкрила кримінальні провадження за 10 фактами порушень під час виборчого процесу на виборах в ОТГ.

Також на виборчу дільницю в селещі Лиманка Одеської області прибула слідчо-оперативна група, яка затримала трьох осіб.