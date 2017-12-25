Геращенко про полонених на Донбасі: 170 громадян утримуються незаконно

На теперішній час на території окупованого Донбасу незаконно утримують 170 громадян України.

Про це ввечері 25 грудня після наради у президента Петра Порошенка заявила перший віце-спікер ВР, представник президента у ТКГ з питань Донбасу Ірина Геращенко на питання журналістів, що транслював телеканал "112 Україна".

"У Мінській групі (ТКГ з питань Донбасу) ми користуємося списками СБУ. На сьогодні у нас є невтішна інформація щодо кількості заручників, на нараді у президента був присутній Грицак (глава СБУ Василь Грицак)... За оновленою інформацією, 170 громадян вважаються такими, що утримуються незаконно на території ОРДЛО", - заявила Геращенко.

Вона уточнила, що про таку цифру відомо, бо родичі чи побратими цих людей звернулися з відповідними зверненнями до СБУ.

"Не щодо усіх з цих громадян представники ОРДЛО підтверджують, що їх утримують. На сьогодні бойовики підтверджують лише 97 осіб. 74 особи з них будуть звільнені 27 грудня", - додала нардеп.

Прізвища полонених, яких готують на обмін, та інші деталі домовленостей Геращенко розголошувати відмовилася.

Як відомо, 25 грудня ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.

Кум президента РФ та переговорник від України у тристоронній контактній групі у Мінську Віктор Медведчук заявив, що обмін полонених відбудеться за раніше домовленою формулою "306 на 74". Раніше у понеділок він зустрівся з ватажками ОРДЛО та патріархом РПЦ Кірілом у Даниловому монастирі у Москві.

Представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ щодо Донбасу Ірина Геращенко підтвердила, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.

20 грудня Тристороння контактна група у Мінську підтвердила плани сторін щодо обміну утримуваних осіб до Нового року.

До того бойовики ОРДЛО надіслали до мінської групи додаткові списки людей, яких вимагають включити у перелік осіб на звільнення, що веде до зриву процесу обміну полоненими.

Українська правда