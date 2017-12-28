Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова НАЗК за неповний рік заробила один мільйон гривень

Четвер, 28 грудня 2017, 00:33

Протягом січня-листопада 2017 року голові Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак нарахували 987 тисяч гривень зарплати та надбавок з вирахуваними податками.

Про це йдеться в Інформації про нарахування виплат голові НАЗК, передає проект "Марлін".  

Зокрема, оплата по окладу склала 387,7 тис. гривень. Аналогічна сума нарахована за інтенсивність праці. Надбавка за вислугу років – 193,8 тис. гривень. Матеріальна допомога на оздоровлення – 107,2 тис. гривень та інше.

 

Як відомо, Корчак погодилася оцінити роботу НАЗК на "трійку". 

Теми: НАЗК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: