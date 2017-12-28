Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава НАПК за неполный год заработала 1 миллион гривен

Четверг, 28 декабря 2017, 00:33

В течение января-ноября 2017 года главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак насчитали 987 тысяяч гривен зарплаты и надбавок с вычисленными налогами.

Об этом говорится в Информации о начислении выплат голове НАПК, передает проект "Марлин".

В частности, оплата по окладу составила 387,7 тыс. гривен. Аналогичная сумма начислена за интенсивность труда. Надбавка за выслугу лет - 193,8 тыс. гривен. Материальная помощь на оздоровление - 107,2 тыс. гривен и прочее.

 

Как известно, Корчак согласилась оценить работу НАПК на "тройку".

Темы: НАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
НАПК
В НАПК обещают проверить не только военкомов, но и их родственников, водителей и любовниц
Между ковидом и войной с миллиардами гривен: как и когда украинские партии снова начнут отчитываться
Глава НАПК заявил, что имеет эффективное "лекарство" против коррупции
Последние новости
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
Все новости...
Реклама: