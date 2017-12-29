Експертиза підтвердила: на плівках голоси Саакашвілі й Курченка – ГПУ

Експертиза науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ підтверджує аутентичність голосів на зафіксованих розмовах між Міхеілом Саакашвілі та Сергієм Курченком.

Про це заявляє прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"Слова та фрази, які їм належать, персоніфіковані у протоколі за результатами проведення негласного розшукового заходу", – зазначає вона.

За словами Сарган, "на теперішній час близько 15 осіб, які сприяють українським правоохоронним органам у документуванні кримінальних правопорушень М. Саакашвілі, С. Курченка, О. Динника, С. Дангадзе, допитані як свідки та перебувають під захистом держави".

Як відомо, експерти заявляли, що перша експертиза записів розмов Саакашвілі з Курченком – це є поєднання елементів різних розмов.

5 грудня ГПУ оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі і олігарха-втікача Сергія Курченка, на якому вони нібито домовляються про співпрацю.

4 грудня правоохоронці арештували одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням з самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Курченка, що переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".