Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

14 звільнених заручників підозрюються в дезертирстві – Бірюков

П'ятниця, 29 грудня 2017, 15:34
14 звільнених заручників підозрюються в дезертирстві – Бірюков

Стосовно 14 з 73 звільнених днями заручників ОРДЛО є кримінальні справи за фактом дезертирства.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник президента Юрій Бірюков.

сі служби, відомства, групи і так далі - всі були чудово обізнані про те, що в числі 73 звільняються не всі "героїчні герої". Якщо конкретно, то 14 осіб: щодо них є кримінальні провадження за фактом самовільного залишення частин", - пише він.

За словами Бірюкова, спочатку планувалося доставити їх окремо в аеропорт "Київ", але через негоду той не приймав літаки.

"А потім, в тому числі і з гуманних міркувань по відношенню до родичів, було ухвалене рішення не розділяти на етапі зустрічі", - зазначив радник президента.

Він повідомив, що до остаточного рішення суду на цих 14 осіб не поширюється виплата одноразової матеріальної допомоги.

"Що саме парадоксальне... Півсотні засуджених відмовилися йти "на ту сторону". А ці 14, знаючи свою перспективу, все ж приїхали", - резюмував Бірюков.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між українською стороною та бойовиками ОРДЛО.

Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються заручниками ще 103 особи.

Президент Петро Порошенко також заявив, що дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо повернення всіх українців, які перебувають в ув'язненні на території РФ і на окупованих територіях.

У посольстві США заявили, що очікують на звільнення решти заручників та виконання Мінських угод у 2018 році.

Читайте також: "Зустрінь своїх: як в "Борисполі" чекали на звільнених полонених"

Українська правда
Теми: заручникиПорошенкополоненіДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
заручники
РФ утримує більше 20 тисяч цивільних заручників, після деокупації цифра збільшиться – Лубінець
Окупанти викрали секретаря міськради Олешок на Херсонщині
Планується евакуація медиків і поранених із "Азовсталі" – Зеленський
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: