У Росії екс-голову Роскордону засудили до 9 років колонії

Міщанський суд Москви засудив до 9 років колонії загального режиму колишнього керівника Роскордону Дмитра Бездєлова за шахрайство майже на 500 мільйонів рублів під час облаштування російського кордону.

Про це повідомляє ТАСС.

Його звинувачують у тому, що екс-керівник разом із спільниками в 2009-2013 роках викрали понад 490 мільйонів рублів, виділених на реконструкцію кількох автомобільних і залізничних пунктів пропуску в різних регіонах Росії.

Крім того, Бездєлову призначили штраф у розмірі мільйона рублів.

Захист Бездєлова збирається оскаржувати вирок.

Дмитро Бездєлов розшукувався з 2013 року. Його затримали в Італії і в 2016 році здійснили екстрадицію в Росію. Свою провину він не визнавав.

Як відомо, 15 грудня Замоскворецький суд Москви визнав колишнього міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва винним в отриманні хабара від голови "Роснефти" Ігоря Сєчіна.