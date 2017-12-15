Московський суд визнав Улюкаєва винним в отриманні $ 2 млн. хабара
Замоскворецький суд Москви визнав колишнього міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва винним в отриманні хабара від голови "Роснефти" Ігоря Сєчіна.
Про це повідомляє Дождь.
Відзначається, що суддя Лариса Семенова вважає, що "вина Улюкаєва доведена" і "підтверджується зібраними доказами".
Прокуратура попросила засудити Улюкаєва до 10 років суворого режиму і штрафу в 500 мільйонів рублів.
Про те, яке покарання суд призначить Улюкаєву, стане відомо в кінці оголошення вироку.
Як відомо, в ніч на 15 листопада 2016 року Улюкаєва затримали.
Слідчий комітет РФ звинувачує Улюкаєва у вимаганні хабара в особливо великому розмірі. Як заявляє СК, Улюкаєв був затриманий при отриманні 2 мільйонів доларів.
За версією слідства, Улюкаєв незаконно зажадав від представника ПАТ "НК" Роснефть" в якості хабара грошові кошти за видачу позитивного висновку і оцінки щодо угоди з придбання ПАТ "НК "Роснефть" державного пакета акцій ПАТ АНК "Башнефть".
При цьому обвинувачений висловив погрози, використовуючи свої службові повноваження, створити в подальшому перешкоди для діяльності компанії.
Сам Улюкаєв стверджував, що не знав, що в сумці були гроші, і наполягав, що не винен.
Про вимагання хабара в своїх свідченнях розповів Сєчін. Суд чотири рази викликав його на допит, однак глава "Роснефти" не з'явився на суд.
У суді свідчення дав колишній заступник начальника Управління власної безпеки ФСБ генерал Олег Феоктістов.
Саме він в листопаді минулого року був прикомандированим співробітником ФСБ в "Роснефти", очолював службу безпеки компанії і керував операцією із затримання Улюкаєва. Але його допит в суді пройшов у закритому режимі.
Улюкаєв попросив перевірити Феоктістова і Сєчіна на неправдиве донесення. За його словами, Сєчін відмовився приходити на засідання суду, оскільки "усвідомлював наслідки" неправдивих свідчень.
Він попросив у суду виправдувальний вирок для себе, а процес назвав провокацією з боку Сєчіна.