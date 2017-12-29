В России экс-главу Росграницы приговорили к 9 годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова за мошенничество почти на 500 миллионов рублей при обустройстве российской границы.

Об этом сообщает ТАСС.



Его обвиняют в том, что экс-руководитель вместе с сообщниками в 2009-2013 годах похитили более 490 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию нескольких автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска в различных регионах России.



Кроме того, Безделову назначили штраф в размере миллиона рублей.



Защита Безделова собирается обжаловать приговор.



Дмитрий Безделов разыскивался с 2013 года. Его задержали в Италии и в 2016 году осуществили экстрадицию в Россию. Свою вину он не признавал.



Как известно 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

