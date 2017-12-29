У Росії екс-голову Роскордону засудили до 9 років колонії
Міщанський суд Москви засудив до 9 років колонії загального режиму колишнього керівника Роскордону Дмитра Бездєлова за шахрайство майже на 500 мільйонів рублів під час облаштування російського кордону.
Про це повідомляє ТАСС.
Його звинувачують у тому, що екс-керівник разом із спільниками в 2009-2013 роках викрали понад 490 мільйонів рублів, виділених на реконструкцію кількох автомобільних і залізничних пунктів пропуску в різних регіонах Росії.
Крім того, Бездєлову призначили штраф у розмірі мільйона рублів.
Захист Бездєлова збирається оскаржувати вирок.
Дмитро Бездєлов розшукувався з 2013 року. Його затримали в Італії і в 2016 році здійснили екстрадицію в Росію. Свою провину він не визнавав.
Як відомо, 15 грудня Замоскворецький суд Москви визнав колишнього міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва винним в отриманні хабара від голови "Роснефти" Ігоря Сєчіна.