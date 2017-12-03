У Києві проходить "Марш за імпічмент"

Близько 3 тисяч людей зібрались на сьогоднішній "Марш за імпічмент" у столичному парку Шевченка.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця події.

В основному на мітингу присутні старші люди, молоді майже немає.

Попереду колони йде лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі зі своїми соратниками у супроводі священика.

Колона рушила по бульвару Шевченка в бік Майдану Незалежності у супроводі близько 300 правоохоронців. Протестувальники плануюють піти до Адміністрації Президента та Верховної Ради.

Люди вигукують "Імпічмент, імпічмент…!", "Київ, вставай!", "Банду геть!", "Слава Україні - Героям слава!" та інше. Вони тримають прапори України, Грузії та червоно-чорні. Також є невелика кількість символіки "Свободи".

Протестувальники стверджують, що вийшли сьогодні, бо після Революції Гідності в країні нічого не змінилося.

"Порошенко не вірить в майбутнє України. Він не дотримався обіцянки продати бізнес. Його магазинів відкривається більше, ніж нових лікарень. Він почав багатіти на 50-60% щорічно... І його гроші в офшорах", - заявляють організатори події.

Як відомо, 12 листопада у Києві за ініціативи учасників акції під ВР та екс-президента Грузії та екс-глави Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, що триває з 17 жовтня, відбувся "Марш обурених". Учасники маршу заявили про вимогу ухвалити закон про імпічмент до 3 грудня. У разі, якщо цю вимогу не буде виконано, буде оголошено про "народний імпічмент".

Раніше учасники акції під ВР утворили військовий табір та заявили про ультиматум президенту Петру Порошенку, вимагаючи внесення до парламенту законів про Антикорупційний суд та про імпічмент.

19 листопада на черговому віче під ВР Саакашвілі заявив, що Україні потрібні нова влада і новий уряд, який він готовий очолити.

Ельдар Сарахман, УП