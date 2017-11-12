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"Марш обурених": Ухвалити закон про імпічмент мають до 3 грудня

Неділя, 12 листопада 2017, 12:50
Марш обурених: Ухвалити закон про імпічмент мають до 3 грудня
Е.Сарахман

На Михайлівській площі у центрі Києва зібралися учасники "Маршу обурених", анонсованого лідером партії "Рух нових сил", екс-главою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі.

Як повідомляє з місця події кореспондент УП, на площі зібралося кількасот людей з прапорами України та червоно-чорними. 

Як заявив у коментарі УП соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе, присутній на "Марші", учасники акції вимагають ухвалити закон про імпічмент і створити антикорупційний суд. 

"Даємо (владі) час до 3 грудня. Якщо не приймуть - збираємо людей і оголошуємо "народний імпічмент", - заявив він. 

Серед учасників також - дружина та син Саакашвілі, нардепи Юрій Дерев'янко, Юрій Левченко, Сергій Лещенко. 

Під час виступу на імпровізованій сцені Саакашвілі заявив: "Наші акції реально небезпечні - але своїм мирним характером і для олігархату. Ми реально намагаємося здійснити переворот, але це переворот свідомості, а не в державі".

"Ми пройдемо маршем до площі Конституції, і там на віче оголосимо наступний план дій",  - заявив Саакашвілі. 

Порядок під час заходу на Михайлівській площі забезпечує кількадесят спецпризначенців з боку вул. Велика Житомирська. 

Учасники "Маршу" рушили з площі в напрямку Майдану Незалежності та далі - по вул. Інститутській, вигукуючи "Імпічмент!". 

В районі вул. Хрещатик кількість учасників "Маршу" сягнула близько 1000 осіб. 

Дійшовши до Адміністрації президента, учасники акції вигукували "Баригу на нари!", "Банду геть!" та виклали на проїжджій частині з лампадок "Корупція вбиває". За їхніми словами, це - символічне нагадування Петру Порошенку про необхідність боротися з корупцією. 

Також учасники акції кинули в поліцію кілька запальничок, але конфікту не сталося: організатори "Маршу" відвели активістів від лінії кордону поліції.

Після акції під АП учасники "Маршу" рушили до площі Конституції під Верховною Радою, де відбудеться чергове віче за участю Саакашвілі та інших політиків та активістів, які беруть участь в акції "Всеукраїнський збір".

 
 
 
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Учасники
Учасники "Маршу обурених" пройшли з Михайлівської площі через АП до площі Конституції під ВР.
 
УСІ ФОТО - ЕЛЬДАР САРАХМАН

Водночас, за інформацією Міністерства внутрішніх справ, на акції "Марш обурених" зібрались близько 400 осіб, за порядком на заході стежать приблизно 300 правоохоронців.

Зазначимо, разом з тим на Михайлівській площі триває ярмарок, який, за словами його учасників, було організовано адміністрацією Шевченківського району, нібито до 80-річчя району. Рішення про проведення ярмаркування було оголошено напередодні ввечері, а щоб зібрати торговців, їх спеціально обдзвонювали. 

 
 

Як відомо, акція "Всеукраїнський збір" за велику політичну реформу розпочалася під стінами Верховної Ради у вівторок, 17 жовтня.   Її учасники вимагали ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

Учасники акції встановили під ВР кілька наметів.  19 жовтня політична партія "Рух нових сил" та депутати "Сапопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під парламентом, решта учасників мітингу з акції вийшли. 

Ввечері 21 жовтня учасники акції під Верховною Радою утворили військовий табір та заявили про ультиматум президенту Петру Порошенку, вимагаючи внесення до парламенту законів про Антикорупційний суд та про імпічмент.

Українська правда 

Теми: Саакашвілімітинги
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