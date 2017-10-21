Мітингувальники під Радою оголосили ультиматум Порошенку

Учасники акції під Верховною Радою дали президенту Петру Порошенку 5 днів на виконання їхніх вимог.

Про це повідомив у Facebook нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

"Ветерани Війни за Незалежність утворили військовий табір і дали чинному президенту 5 робочих днів на внесення до парламенту законів про Антикорупційний суд та про імпічмент. Радять не гратися з ними", - написав Соболєв.

Водночас "Інтерфакс-Україна". повідомив, що на мітингу під Радою зібрались близько 150 людей.

Як передає інформагенство, зі сцени, яка розміщена на дорозі вулиці Грушевського в наметовому містечку, виступили учасники різних добровольчих батальйонів. Також збережена сцена на площі Конституції, але вже без акустики.

"Людина, яка представилася офіцером батальйону "Донбас" з позивним "Катана", зачитала вимоги до президента України Петра Порошенка: протягом 5 робочих днів, з понеділка, внести в парламент законопроект про імпічмент президента, а також про Антикорупційний суд", - йдеться в повідомленні.

На акції присутній позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко, також учасники протесту чекають лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

"На будівлю парламенту мітингувальники направили проектор, по якому транслюють слайди із зображенням Саакашвілі, а також його "Плану порятунку України", - зазначає агентство.

Крім того, правоохоронці перенесли кордон, який раніше був на перетині вулиць Грушевського та Садової, ближче до наметового табору, на перетин вулиць Грушевського і Шовковичної. Другий їхній кордон - на вулиці Грушевського, поблизу готелю "Київ".

Правоохоронці пропускають на територію наметового містечка всіх охочих, оглядаючи тільки особисті речі деяких з них.

Раніше в суботу зранку поліція затримала чоловіка, який прямував на акцію під Верховною Радою з гвинтівкою з оптичним прицілом, пістолетом та ножем.

Як відомо, акція "Всеукраїнський збір" за велику політичну реформу розпочалася під стінами Верховної Ради у вівторок, 17 жовтня. Її учасники вимагають ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

Під'їзди до урядового кварталу було перекрито, у середмісті Києві порядок охороняли 3,5 тисячі поліцейських та нацгвардійців.

Впродовж дня між мітингувальниками та правоохоронцями сталося кілька сутичок, поліція затримала кількох активістів. Також учасники акції встановили під ВР кілька наметів.

Політична партія "Рух нових сил" та депутати "Сапопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під парламентом, решта учасників мітингу почали виходити з акції.

Станом на 20 жовтня близько 150 активістів продовжували акцію за "політичну реформу" біля ВР, а правоохоронці проводили перемовини з активістами щодо перенесення палаток із проїзної частини вулиці Грушевського у Маріїнський парк.

Більше про події під ВР читайте у матеріалах:

"Мітинг за велику політичну реформу. Сутички та перші намети (ОНЛАЙН)",

"Прийшли винести козла". Як минув перший день протестів біля Ради",

"Обличчя протесту. Хто й навіщо оселився в наметах під Верховною Радою",

"Майдан Міхо", або Саакашвілі сам на сам з Порошенком".

Українська правда