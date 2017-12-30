Захоплення "Укрпошти" у Харкові: порушнику світить до 15 років

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Субота, 30 грудня 2017, 19:12

За фактом подій у Харкові, де невідомий захопив відділення "Укрпошти" та взяв у заручники відвідувачів, відкрито кримінальне провадження. 

Про це ввечері 30 грудня повідомили у прес-службі МВС України. 

"За фактом події у поштовому відділенні Харкова відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.147 КК - "захоплення заручників", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Наразі поліція продовжує перемовини з чоловіком, який утримує людей. 

За дорученням першого заступника глави МВС Сергія Ярового, до місця подій літаком направлено додаткові сили спецпідрозділу НПУ КОРД.

Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". У приміщенні "Укрпошти" перебувають люди, поліція уточнювала інформацію про них.

За даними Нацполіції, невідомий заявив, що  на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про його вимоги нічого відомо не було. 

Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Олег Бех заявляв, що за неперевіреною інформацією у заручниках перебувають 11 осіб, серед яких 2 дітей.

На місце інциденту прибув КОРД, поліція розширила оперативний периметр навколо будівлі, людей, які зібралися поруч, відтіснили. Ближче до будівлі під'їхали дві машини пожежної служби та 6 машин "швидких".  Кафе та невеликі магазині, які розташовані поруч з "Укрпоштою", було закрито.

Звільнити вдалося 5 громадян: двох дітей 11 і 13 років, а також трьох жінок. Територію навколо будівлю очеплено, вона контролюється снайперською групою спецпризначенців. 

Звільнений підліток Андрій Ремига розповів подробиці перебування у заручниках

Українська правда 

Теми: Харків надзвичайна подія Укрпошта поліція
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