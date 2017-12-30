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У Харкові з будівлі "Укрпошти" звільнили кількох заручників

Субота, 30 грудня 2017, 17:18
У Харкові з будівлі Укрпошти звільнили кількох заручників

У Харкові із захопленого невідомим відділення "Укрпошти" звільнили кількох заручників. 

Про це з місця події повідомляє кореспондент Української правди. 

Зокрема, під час оперативних заходів зі звільнення кількох дорослих  та кількох дітей вивели з будівлі у супроводі медиків. Журналістів на місце події не пропускають. 

Серед звільнених - хлопчик Андрій Ремига, який був у заручниках разом з мамою.

За його словами, чоловік, який захопив будівлю,  заявляв, що їх всіх відпустять, "але потроху". Він зазначив, що всередині перебували 7 людей. 

"Він весь час нам пропонував чай або каву. Не ображав. Він на себе начепив вибухівку, і говорив, що якщо поліція не буде його слухати, він її підірве. Вона була в пляшках і туди щось поклали, і там синє на ній горіло, лампочка", - розповів Андрій.

Як повідомив у коментарі УП речник Нацполіції Ярослав Тракало, з будівлі "Укрпошти" під час переговорів з чоловіком, який захопив заручників, вдалося звільнити 3 жінок і двох дітей у віці 11 і 13 років.

За інформацією поліції, наразі невідомий утримує у будівлі "Укрпошти" ще 4 заручників.

"Наразі за наказом голови Нацполіції Сергія Князєва, за узгодженням з в.о.голови МВС Сергієм Яровим, з Києва до Харкова літаком Нацгвардії перекидають додаткові сили спецпризначенців КОРДу. Очеплена територія перебуває під контролем снайперської групи", - зазначив Тракало.

Речник президента України Святослав Цеголко повідомив, що про звільнення 5 заручників у Харкові - трьох жінок та двох дітей - главі держави доповів голова СБУ Василь Грицак. 

Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". У приміщенні "Укрпошти" перебувають люди, поліція уточнювала інформацію про них.

За даними Нацполіції, невідомий заявив, що  на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про його вимоги нічого відомо не було. 

Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Олег Бех заявляв, що за неперевіреною інформацією у заручниках перебувають 11 осіб, серед яких 2 дітей.

На місце інциденту прибув КОРД, поліція розширила оперативний периметр навколо будівлі, людей, які зібралися поруч, відтіснили. Ближче до будівлі під'їхали дві машини пожежної служби та 6 машин "швидких".  Кафе та невеликі магазині, які розташовані поруч з "Укрпоштою", було закрито.

Євген Руденко, Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківнадзвичайна подіяУкрпошта
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