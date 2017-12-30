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Захоплення "Укрпошти": Звільнений хлопчик розказав про утримання в заручниках

Субота, 30 грудня 2017, 18:02
Захоплення Укрпошти: Звільнений хлопчик розказав про утримання в заручниках
УП

Звільнений із заручників у харківському відділенні "Укрпошти" Андрій Ремига розповів, що в заручниках було сім людей, а після звільнення кількох лишився лише один. 

Про це Ремига розповів після звільнення, повідомляє кореспондент УП з місця подій.

Хлопчик розповів, що чоловік десь о 3 годині (15:00) сказав, що всіх випустить. З його слів, в заручниках перебувало 7 осіб. Хлопчика звільнили разом з мамою і ще трьома заручниками.

"Він весь час пропонував каву і чай <...> Він на себе начепив вибухівку і говорив, що якщо поліцейські не будуть його слухати, то підірве її. Вибухівка була в двох пляшках, в неї щось поклали і там горіла синя лампочка", - сказав Ремига.

"Він хотів, щоб виконували його накази. Ще говорив, щоб його знімали і викладали всюди (у соцмережі) <...> Він старий такий, ще говорив, що у нього рак мозку", - додав він.

За словами хлопчика, в заручниках залишився лише один чоловік.

Раніше повідомлялося, що у Харкові із захопленого невідомим відділення "Укрпошти" звільнили кількох заручників.

Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові на вул. Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". У приміщенні "Укрпошти" перебувають люди, поліція уточнювала інформацію про них.

За даними Нацполіції, невідомий заявив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про його вимоги нічого відомо не було.

Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Олег Бех заявляв, що за неперевіреною інформацією у заручниках перебувають 11 осіб, серед яких 2 дітей.

На місце інциденту прибув КОРД, поліція розширила оперативний периметр навколо будівлі, людей, які зібралися поруч, відтіснили. Ближче до будівлі під'їхали дві машини пожежної служби та 6 машин "швидкої".  Кафе та невеликі магазині, які розташовані поруч з "Укрпоштою", було закрито.

Відео: Євген Руденко, УП

Українська правда

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Теми: Харківнадзвичайна подіяУкрпошта
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