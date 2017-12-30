Харків: Усіх заручників звільнено, порушника затримали

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Субота, 30 грудня 2017, 20:27

У Харкові з приміщення захопленої будівлі "Укрпошти" звільнено усіх заручників, зловмисника затримано.

Про це ввечері 30 грудня УП повідомили у Нацполіції України. 

"Операцію зі звільнення заручників, захоплених озброєним чоловіком у приміщенні відділення "Укрпошти" в Харкові, завершено. Усіх людей, які протягом дня утримувалися всередині, звільнено", - повідомив голова НПУ Сергій Князєв.

Він додав, що затримання порушника відбулося без втрат, жертв та постраждалих під час спецоперації немає. 

У свою чергу глава Мінінфраструктури Володимир Омелян повідомив у FB подробиці інциденту та оприлюднив фото зловмисника, якого затримали. 

"Співробітники відділення "Укрпошти" ... не лише вели себе гідно, але навіть у найскладніші хвилини ми бачили в системі, що начальник відділення продовжує працювати, закривати операції. Керівництво Укрпошти оперативно зв’язалося з родинами тих співробітників, яких захопили, постійно були з ними на зв’язку", - повідомив Омелян. 

"Попросив, щоб їм оголосили офіційну подяку та виплатили підвищену премію, а, якщо необхідно, надали відповідну реабілітаційну допомогу", - додав він. 

У Харкові затримали зловмисника, який утримував у заручниках відділення
У Харкові затримали зловмисника, який утримував у заручниках відділення "Укрпошти" з відвідувачами.
Фото з FB Володимира Омеляна

Звільнення заручників у Харкові прокоментував і президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Доручив місцевим органам влади надати постраждалим усю необхідну допомогу", - зазначив глава держави та подякував за роботу співробітникам Нацполіції та СБУ.

Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". У приміщенні "Укрпошти" перебувають люди, поліція уточнювала інформацію про них.

За даними Нацполіції, невідомий заявив, що  на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про його вимоги нічого відомо не було. 

Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Олег Бех заявляв, що за неперевіреною інформацією у заручниках перебувають 11 осіб, серед яких 2 дітей.

На місце інциденту прибув КОРД, поліція розширила оперативний периметр навколо будівлі, людей, які зібралися поруч, відтіснили. Ближче до будівлі під'їхали дві машини пожежної служби та 6 машин "швидких".  Кафе та невеликі магазині, які розташовані поруч з "Укрпоштою", було закрито.

Звільнити вдалося 5 громадян: двох дітей 11 і 13 років, а також трьох жінок. Територію навколо будівлю очеплено, вона контролюється снайперською групою спецпризначенців. 

Звільнений підліток Андрій Ремига розповів подробиці перебування у заручниках

За фактом подій у Харкові відкрито кримінальне провадження, порушнику загрожує від 7 до 15 років.

Українська правда

Теми: Харків поліція надзвичайна подія Укрпошта
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