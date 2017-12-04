США і Південна Корея розпочали найбільші спільні навчання ВПС

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Понеділок, 4 грудня 2017, 07:18

У понеділок, 4 грудня, стартують наймасштабніші спільні навчання військово-повітряних сил США та Південної Кореї.

Про це повідомляє AP.

За інформаціє агентства, маневри стали відповіддю союзників на випробування міжконтинентальної балістичної ракети, які тиждень тому провела КНДР.

Навчання Vigilant Ace триватимуть 5 днів.

У них візьмуть участь понад 200 літаків - американських винищувачів F-22 та, за непідтвердженою інформацією, надзвукові стратегічні бомбардувальники B-1B.

У навчаннях буде задіяно 12 тисяч військовослужбовців США.

Як відомо, у жовтні Південна Корея і США провели спільні військові навчання біля берегів Корейського півострова.

Теми: США Південна Корея КНДР
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