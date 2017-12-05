Березюк влаштував демарш у Раді й пішов до Саакашвілі

Лідер парламентської фракції "Самопоміч" у Верховній Раді Олег Березюк заявив, що влада вдається до тиранії, а він стає на захист затриманого Міхеіла Саакашвілі.

Про це депутат заявив із трибуни Верховної Ради у вівторок вранці.

"Арешти на вулицях, викрадання людей, сьогоднішні ранковий випадок із екс-президентом Грузії Саакашвілі – це не просто тиранія, це гидота. І сьогодні ті, хто зараз посміхаються мені в обличчя, ви будете наступні", – сказав Березюк, показуючи в сесійну залу.

"Тому що тиранія ніколи не зберігає тих, хто їй вірно служить їй на першому етапі. Ви будете наступні. Ви прийняли закони, які повернули Генеральну прокуратуру до 1960 року. Тиранія наступає, але українське суспільство ніколи не піддавалося на тиранію, хоч ціна цього супротиву була дуже великою", – заявив він.

"Сьогодні, коли я бачу по телевізору, що робиться з демократією, я зараз не можу сидіти в цьому залі. Я зараз піду особисто і стану поруч зі Міхо Саакашвілі, тому що це злочин проти української суверенності. Приєднуйтеся", – додав лідер фракції "Самопоміч".

Як відомо, вранці працівники Служби безпеки провели обшук у квартирі Саакашвілі в центрі Києва, лідеру партії "Рух нових сил" та екс-президенту Грузії вручили підозру та вивели його на вулицю.

Активісти заблокували машини спецпризначенців, які затримали Саакашвілі.