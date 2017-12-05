Я не знаю, хто такий Курченко – Саакашвілі

6977 переглядів
Вівторок, 5 грудня 2017, 20:13

Міхеіл Саакашвілі заявив, що не знає, хто такий Сергій Курченко і стверджує, що оприлюднений запис начебто розмови екс-президента Грузії з ним підроблений.

Про це він заявив на площі біля Верховної Ради.

"Я взагалі не знаю, хто такий Курченко. Я з ним не спілкувався, я не знаю як він виглядає і у мене немає нічого спільного (з ним – ред.). Я знаю Путіна, могли б зробити моє аудіо з Путіним", - розповів Саакашвілі.

За його словами, представник президента Петра Порошенка погрожував йому створенням компромату.

"Вони злякалися маршу на минулому тижні. Раніше Порошенко надсилав до мене Грановського, який прямо погрожував, що якщо я не заберуся із країни, якщо я не припиню говорити про корупцію, особливо у військовій сфері, то вони створять компромат і вони все викинуть по лінії СБУ", - стверджує екс-президент Грузії.

Він заявив, що залишатиметься під Радою.

"У мене план залишатися тут. Я закликаю людей приєднуватися, багато людей їдуть з регіонів. Ми будемо залишатися і вимагати від парламенту розібратися із брехливими правоохоронцями і почати процедуру імпічменту за крадіжки Порошенка", - підсумував Саакашвілі.

Як відомо, раніше генпрокурор Юрій Луценко, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що упродовж найближчих 24 годин правоохоронці зроблять усе можливе, щоб екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав підозру.

Генеральна прокуратура передала до голови Національної поліції України постанову про оголошення в розшук Міхеіла Саакашвілі.

Про перебіг подій із затриманням екс-президента Грузії, екс-глави Одеської обладміністрації України Міхеіла Саакашвілі читайте онлайн УП.

Теми: Саакашвілі Курченко акції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Військовий прокурор Кулик постраждав під час затримання Саакашвілі - секретар суду 5 грудня 2017, 19:49
Нацполіція підтвердила, що ГПУ хоче оголосити в розшук Саакашвілі 5 грудня 2017, 19:27
ГПУ хоче оголосити в розшук Саакашвілі, який виступає під Радою 5 грудня 2017, 18:53
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Я не знаю, хто такий Курченко – Саакашвілі
Ще двом працівникам НАБУ повідомили про підозру
У Саакашвілі статус втікача – Луценко
Луценко назвав 8 нардепів, яких перевірять через втечу Саакашвілі
Усі новини
небайдужі

Як стати благодійником, або 5 способів бути корисним

флешмоб

#Іnvisiblebox: перестрибни невидимий ящик

афіша

Музика грудня: кращі концерти місяця