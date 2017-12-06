Луценко: Саакашвілі з бойовиками захопив комітет Ради

Генпрокурор Юрій Луценко розкрив подробиці спроби затримання Міхеіла Саакашвілі у середу вранці.

Про це 6 грудня повідомив у Верховній Раді генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Сьогодні поліція абсолютно законно прийшла, щоб його (Саакашвілі – ред.) затримати і доправити до слідчого, але він з групою бойовиків, які його оточили, захопили комітет Верховної Ради, що знаходиться на території готелю "Київ", виламали двері, викинули звідти працівника УДО, який охороняв державне приміщення, і там зволили відпочивати", - розповів чиновник.

За його словами, за цим фактом відкрите кримінальне провадження.

"Ми терпеливі. Скільки мотузочці не витися, все одно вона приведе до слідчого. Це точно буде", - наголосив Луценко.

Він повідомив також, що зараз питанням затримання Саакашвілі займаються поліція та СБУ.

"Що вони роблять і будуть робити, поки його не затримають", - додав генпрокурор.

Він зазначив, що перед силовиками стоїть завдання при цьому "максимально м'яко ставитися до інших громадян".

"Що буде далі з Саакашвілі, залежить від нього", - підкреслив голова ГПУ.

Як відомо, близько 6 ранку в середу правоохоронці провели спробу штурму наметового містечка прихильників Саакашвілі в столичному Маріїнському парку.

Серед соратників Саакашвілі є постраждалі.

Тоді з'ясувалося, що екс-президент Грузії перебуває в готелі "Київ" "під охороною".

Пізніше Саакашвілі провів прес-конференцію на площі Конституції перед Верховною Радою, де заявив, що не піде на допит, але готовий прийняти слідчих у наметовому містечку під парламентом.

Євген Кізілов, УП