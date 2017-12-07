Сакварелідзе: У Саакашвілі був план – залізти на дах

Соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявляє, що при проведенні обшуку у Міхеіла Саакашвілі, правоохоронці не надали жодного процесуального документа.



В інтерв'ю телеканалу ATR Сакварелідзе розповів деталі подій 5 грудня.



"Всі вранці спали. Зв'язок був заглушений і Міхеїл не міг нікому додзвонитися. В результаті він таки додзвонився нашому приятелеві в Грузії Кобі Накопії і вже він зв'язався зі мною. Я відразу ж написав статус, щоб люди під'їжджали до місця. Коли я під'їхав, там вже були прихильники", – говорить Сакварелідзе.



За його словами Саакашвілі був у квартирі сам.



"Так, охоронців у нього не було. Я тільки недавно його переконав, щоб він найняв собі охорону, коли виходить у публічні місця. Квартира досить велика, щоб провести там обшук швидко. Вони за 40 хвилин провели обшук і приступили до затримання", – зазначає Сакварелідзе.





За його словами, правоохоронці не склали протокол про обшук:



"Вони зламали сейфи, вилучили частину речей і не склали навіть протокол. Жодного процесуального документа ми так і не отримали. Адвоката пустили тільки в якості спостерігача".



"У цей самий час на даху вже велася операція із затримання. Адвоката теж намагалися затримати, так що складно сказати, що Богомазов на місці події був присутній як захист Міхеіла", – зазначив Сакварелідзе.

Щодо того, навіщо Саакашвілі забрався на дах будинку, Сакварелідзе вважає, що це був "запасний план":



"Я думаю, що у нього був цей план в якості запасного і він його продумав. Краще запитати у нього, але він діяв правильно, ми таким чином виграли час і не дали до кінця здійснити свавілля. План полягав у тому, щоб виграти час і підтримувати візуальний контакт з присутніми людьми".



За словами Сакварелідзе, "звільнення" Саакашвілі з мікроавтобуса з правоохоронцями було імпровізацією:



"Що стосується блокування автобуса, то ніякого плану не було. Це була чиста імпровізація, яку, напевно, ніхто і не міг спрогнозувати. Чому Саакашвілі був з розстебнутими наручниками? Він мені розповідав, що коли люди почали блокувати автобус, СБУ-шники самі зняли з нього ці наручники", – заявив Сакварелідзе.

Один із адвокатів Саакашвілі Руслан Чорнолуцький теж заявляє, що захист не має жодних документів від правоохоронців.

"Жодних офіційних документів ми не отримали, хоча і 5 і 6 числа ми зверталися з запитами і заявами до ГПУ і до Печерського суду, який нібито виносив постанову на обшук, щоб нам надали всі процесуальні документи, протоколи, які складалися про вилучення речей, про обшук, про затримання, підозру. Але нічого станом на зараз не отримали", – повідомив він 8 грудня у коментарі УП.

"Обшук був проведений з порушенням, не було ні адвоката, пан Богомазов був як активіст, його в процес не долучили. Обшук пройшов навіть без Міхеіла, зібрали речі до купи, загорнули там в якесь простирадло, у нас немає опису, який повинен іти до протоколу обшуку, про те,які речі забрали. Чи нічого не підкинули. Квартиру закрили, поміняли двері, наскільки я знаю, там хазяйка квартири тим питання займається", – зазначив захисник.

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Раніше в коментарі "Українській правді" прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко стверджував, що 5 грудня Саакашвілі в присутності адвоката ознайомився з постановою про затримання.