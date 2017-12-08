Тіллерсон: Україна – головна перепона у нормалізації відносин між США та Росією

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П'ятниця, 8 грудня 2017, 09:31

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що покращення відносин Вашингтона та Москви можливе лише після вирішення питання війни на сході України.

Про це він сказав на зустрічі глав МЗС країн-членів Організації з безпеки та співробітництва у Європі, повідомляє DW.com.

Він закликав Москву зупинити агресію, у тому числі і проти спостерігачів ОБСЄ.

"Росія озброює, очолює, тренує і воює разом з антиурядовими силами. Ми закликаємо її поплічників припинити те насильство, залякування та ці атаки на місію ОБСЄ", - сказав Тіллерсон.

Він додав, що США ніколи не визнають окупацію Криму.

"Ми ніколи не визнаємо російську окупацію та спробу анексії Криму. Санкції, що запроваджені через Крим, залишатимуться в силі поки Росія не поверне повний контроль на півострові Україні. У тому, що стосується сходу України, ми приєднуємося до наших європейських партнерів: збереження санкцій до тих пір, поки Росія не виведе війська з Донбасу і не виконає Мінські домовленості", - сказав Тіллерсон. 

Зазначається, що держсекретар мав зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 7 грудня, після якої заявив про "хороший діалог" і "співпрацю". 

Водночас він повідомив, що питання про миротворчу місію ООН в Україні поки не вирішене, бо це "неможливо вирішити за одну зустріч".

Як відомо, ОБСЄ хоче співпрацювати з ООН в питанні миротворців на Донбасі.

Теми: США Росія Донбас Крим
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