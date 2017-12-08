У Мінюсті розповіли деталі обшуку: Забрали сміття, може, знімали прослуховування

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П'ятниця, 8 грудня 2017, 15:08

Перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька заявляє, що детективи НАБУ виймали папери зі смітників і, можливо, знімали встановлені ними раніше засоби прослуховування.

Про це вона сказала на брифінгу 8 грудня.

"На даний момент у тому протоколі обшуку незаконного, який залишили на столі (який був проведений без адвокатів, без якоїсь фіксації, бо вони повинні прикладатися до протоколу), там написано, що вони витягли якісь документи зі смітників. Це все, що вони зафіксували у протоколі обшуку", - сказала Бернацька.  

Доповнюється..

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