Активістка Femen, що напала на Земана, назвалася журналісткою УП

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Субота, 13 січня 2018, 11:54

Активістка Femen Анжеліна Діаш, яка влаштувала акцію на виборчій дільниці у Чехії і напала на чинного президента країни Мілоша Земана, надала підроблене посвідчення журналіста "Української правди".

Про це стало відомо з листа на адресу УП від чеської поліції.

У поліції повідомили, що затримана після акції активістка для ідентифікації особи надала редакційне посвідчення УП.

"Українська правда" заявляє, що ця особа не працює в УП і ніколи не працювала. 

Зазначимо також, що документ, який надала Діаш для акредитації, підроблений, такого реєстраційного номеру не існує, а редакційні посвідчення "Українська правда" взагалі виглядають інакше.

 

Як відомо, напередодні активістка Femen Анжеліна Діаш влаштувала акцію на виборчій дільниці у Празі: коли Земан збирався проголосувати, жінка кинулася на нього, знявши сорочку і викрикуючи "Земан - путінська повія!". Ця ж фраза була написана у неї на грудях. 

Раніше Діаш була затримана за акцію під АП у Києві під час прес-конференції президента України Петра Порошенка і його білоруського колеги Олександра Лукашенка. У Femen акцію Діаш назвали "акцією протесту проти диктатури в Білорусі".

Тоді Діаш під час затримання надала фальшиве посвідчення журналіста видання "Деловая столица". У виданні її роботу на це ЗМІ спростували. 

Діаш було затримано за звинуваченням у хуліганстві, їй інкримінували ч. 3 ст. 296 ККУ (хуліганство із чиненням опору, карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років). Діаш провела ніч у ізоляторі тимчасового тримання та відмовилась від послуг державного адвоката.  Рішенням суду Діаш зобов'язали здати закордонний паспорт та обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 

 

У вересні 2017 року Діаш була затримана у Харкові на стадіоні перед матчем Україна-Туреччина, коли вибігла на поле з написом на грудях "Ердоган вбивця".

Українська правда

Теми: Чехія акції вибори
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