Серед постраждалих у ДТП поблизу Праги, де загинули 3 людини, немає українців

2421 перегляд
Субота, 13 січня 2018, 19:19

Українців немає серед постраждалих після зіткнення автобуса та легковика на околицях столиці Чехії.

Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич у Twitter.

"За інформацією поліції, українців немає серед постраждалих під час дтп на околиці Праги", - написав він.

Як відомо, 13 січня внаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса і легкового автомобіля біля Праги загинули троє осіб та постраждали 48. Повідомлялося, що серед постраждалих є 4 іноземці.

Міністерство закордонних справ України перевіряло, чи немає серед постраждалих в аварії українців.

Українська правда

Теми: ДТП Чехія
powered by lun.ua
По темі
Біля Праги - ДТП з 48 постраждалими. МЗС з'ясовує, чи є українці 13 січня 2018, 14:44
У Києві "швидка" потрапила в ДТП: постраждали 5 людей – ЗМІ 11 січня 2018, 08:18
У Росії в ДТП загинули і постраждали українці 10 січня 2018, 14:11
Усі новини
Головні новини
Порошенко обіцяв ФСБ не займатись антиросійською діяльністю - ЗМІ
У Британії в авто спалили іноземця, який воював в українській армії
АТО: Бойовики вперше за час перемир’я застосували артилерію
Серед постраждалих у ДТП поблизу Праги, де загинули 3 людини, немає українців
Усі новини

Хто насправді ночує на київському вокзалі

Білоруська група Port Mone: "Мир можна підкорити за допомогою 500 осіб в кожному місті"

дослідження

Жінки, які працюють в нічну зміну, більше ризикують захворіти на рак