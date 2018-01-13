Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Среди пострадавших в ДТП под Прагой, где погибли 3 человека, нет украинцев

Суббота, 13 января 2018, 18:19
Среди пострадавших в ДТП под Прагой, где погибли 3 человека, нет украинцев

Украинцев нет среди пострадавших после столкновения автобуса и легковушки в окрестностях столицы Чехии.

Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в Twitter.

"По информации полиции, украинцев нет среди пострадавших во время ДТП на окраине Праги", - написал он.

Как известно, 13 января в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля вблизи Праги погибли три человека и пострадали 48. Сообщалось, что среди пострадавших есть 4 иностранца.

Министерство иностранных дел Украины проверяло, нет ли среди пострадавших в аварии украинцев.

Украинская правда

Темы: ДТПЧехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
ДТП
Сбивший насмерть нацгвардейца судья "наехал" на ГБР
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
Все новости...
Реклама: