Среди пострадавших в ДТП под Прагой, где погибли 3 человека, нет украинцев
Суббота, 13 января 2018, 18:19
Украинцев нет среди пострадавших после столкновения автобуса и легковушки в окрестностях столицы Чехии.
Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в Twitter.
"По информации полиции, украинцев нет среди пострадавших во время ДТП на окраине Праги", - написал он.
Как известно, 13 января в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля вблизи Праги погибли три человека и пострадали 48. Сообщалось, что среди пострадавших есть 4 иностранца.
Министерство иностранных дел Украины проверяло, нет ли среди пострадавших в аварии украинцев.
Украинская правда