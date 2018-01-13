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Серед постраждалих у ДТП поблизу Праги, де загинули 3 людини, немає українців

Субота, 13 січня 2018, 18:19
Серед постраждалих у ДТП поблизу Праги, де загинули 3 людини, немає українців

Українців немає серед постраждалих після зіткнення автобуса та легковика на околицях столиці Чехії.

Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич у Twitter.

"За інформацією поліції, українців немає серед постраждалих під час дтп на околиці Праги", - написав він.

Як відомо, 13 січня внаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса і легкового автомобіля біля Праги загинули троє осіб та постраждали 48. Повідомлялося, що серед постраждалих є 4 іноземці.

Міністерство закордонних справ України перевіряло, чи немає серед постраждалих в аварії українців.

Українська правда

Теми: ДТПЧехія
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