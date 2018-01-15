Справи Майдану: ГПУ направила до суду обвинувачення щодо 4 беркутівців

Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох колишніх співробітників київського спецпідрозділу міліції "Беркут", за підозрою у побитті 18 активістів "Автомайдану" у січні 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зазначається, що беркутівці тривалий час були у розшуку і в минулому році були затримані за підозрою у перевищенні влади та побитті 18 активістів громадського руху "Автомайдан" і сторонніх громадян в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського у місті Києві, що також супроводжувалося пошкодженням їх автомобілів.

"Указаним особам також інкримінуються службові підроблення офіційних документів (рапортів) та надання завідомо неправдивих показань, поєднаних з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та арештовано", - повідомляють у ГПУ.

Там додають, що дії обвинувачених кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК України (перевищення влади за попередньою змовою групою осіб).

Як відомо, екс-співробітників "Беркута" звинувачують у розстрілі 39 учасників масових протестів на київському Майдані Незалежності та вул. Інститутській 20 лютого 2014 року.

У березні-квітні 2014 року правоохоронці затримали, а суд заарештував екс-співробітників "Беркута" Сергія Зінченка і Павла Аброськіна і їх командира Дмитра Садовника за підозрою у вбивствах на Інститутській. У вересні 2014 р Садовник був відпущений судом під домашній арешт, а у жовтні екс-командир роти "Беркута" втік.

Згодом стало відомо, що РФ дала громадянство екс-командиру "Беркута" Дмитру Садовнику та 9 екс-бійцям спецроти, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів Євромайдана на Інститутській в Києві в лютому 2014 року.

Разом з тим у Святошинському суді розглядається справа щодо колишніх співробітників "Беркута" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського. Суд продовжив арешт Аброськіна, Зінченка, Маринченка, Тамтури і Янишевського до 17 березня.

У січня цього року видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Москва через ватажків ОРДЛО домагається звільнення в рамках мінського процесу беркутівців, засуджених за розстріл учасників Революції гідності, а також фігурантів справи "2 травня" в Одесі. Раніше видання повідомляло, що російська сторона щонайменше двічі зверталася до Києва з пропозицією обміняти екс-беркутівців Павла Аброськіна та Сергія Зінченка.