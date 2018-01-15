Марчук про Будапештський меморандум: Лавров нахабно обманює

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Понеділок, 15 січня 2018, 17:15

Український представник у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук заявив, що, підписуючи Будапештський меморандум, Росія зобов'язалася не застосовувати не тільки ядерну, але взагалі ніяку зброю проти України.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що в тексті Будапештського меморандуму вказувалися зобов'язання, в тому числі Росії, не застосовувати не тільки ядерну, а й будь-яку іншу зброю проти України.

"Лавров просто нахабно обманює журналістів, сподіваючись, що ніхто не загляне в оригінал тексту. Не тільки ядерна, а ніяка їхня зброя ніколи не буде використана проти України", - заявив Марчук.

За його словами, заяви про відсутність зобов'язань підписантів у меморандумі також не відповідає дійсності.

Марчук додав, що в статті 2 чітко говориться англійською, що підписанти підтверджують своє зобов'язання, що ніяка з їх  зброя ніколи не буде використана проти України.

Раніше Лавров заявив, що це Україна порушила свої зобов'язання, допустивши Майдан, а не Росія - Будапештський меморандум.

При цьому Лавров стверджує, що Росія "зацікавлена ​​у виконанні Мінських домовленостей у повному обсязі, що вписується в повагу територіальної цілісності України в її нинішніх кордонах, що склалися після референдуму в Криму".

Посол України в Австрії Олександр Щерба на слова Лаврова процитував пункт 1 Будапештського меморандуму, в якому Росія зобов’язувалася поважати кордони України, чинні на 1994 рік, – тобто включно з АРК.

Українська правда
Теми: Україна Росія
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