Лавров перекрутив Будапештський меморандум і звинуватив Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що це Україна порушила свої зобов'язання, допустивши Майдан, а не Росія – Будапештський меморандум.



Про це він заявив на щорічній підсумковій прес-конференції в Москві, повідомляє кореспондент УНІАН у Російській Федерації.



"Ми багато разів відповідали на запитання, в тому числі щодо Будапештського меморандуму від 1994 року, відповідно до якого Україна відмовилася від ядерної зброї, а Росія зобов'язалася не застосовувати ядерну зброю проти України", – зазначив Лавров.



"Я нагадаю, ми так і не застосовували і не погрожували ядерною зброєю Україні, тому жодного порушення Будапештського меморандуму не сталося", – наполягає голова МЗС РФ.



На його думку, Україна паралельно з Будапештським меморандумом взяла на себе в окремій заяві зобов'язання не "заохочувати расистські, неонацистські, ксенофобські тенденції, а те, що сталося після Майдану, було грубим порушенням цих зобов'язань наших українських сусідів".



При цьому Лавров стверджує, що Росія "зацікавлена ​​у виконанні Мінських домовленостей у повному обсязі, що вписується в повагу територіальної цілісності України в її нинішніх кордонах, що склалися після референдуму в Криму".



Посол України в Австрії Олександр Щерба на слова Лаврова процитував пункт 1 Будапештського меморандуму, в якому Росія зобов’язувалася поважати кордони України, чинні на 1994 рік, – тобто включно з АРК.

And now we read Article 1 of the Memorandum... pic.twitter.com/zqCVjsDsCO