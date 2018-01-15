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Лавров перекрутив Будапештський меморандум і звинуватив Україну

Понеділок, 15 січня 2018, 10:06
Лавров перекрутив Будапештський меморандум і звинуватив Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що це Україна порушила свої зобов'язання, допустивши Майдан, а не Росія Будапештський меморандум.

Про це він заявив на щорічній підсумковій прес-конференції в Москві, повідомляє кореспондент УНІАН у Російській Федерації.

"Ми багато разів відповідали на запитання, в тому числі щодо Будапештського меморандуму від 1994 року, відповідно до якого Україна відмовилася від ядерної зброї, а Росія зобов'язалася не застосовувати ядерну зброю проти України", – зазначив Лавров.

"Я нагадаю, ми так і не застосовували і не погрожували ядерною зброєю Україні, тому жодного порушення Будапештського меморандуму не сталося", – наполягає голова МЗС РФ.

На його думку, Україна паралельно з Будапештським меморандумом взяла на себе в окремій заяві зобов'язання не "заохочувати расистські, неонацистські, ксенофобські тенденції, а те, що сталося після Майдану, було грубим порушенням цих зобов'язань наших українських сусідів".

При цьому Лавров стверджує, що Росія "зацікавлена ​​у виконанні Мінських домовленостей у повному обсязі, що вписується в повагу територіальної цілісності України в її нинішніх кордонах, що склалися після референдуму в Криму".

Посол України в Австрії Олександр Щерба на слова Лаврова процитував пункт 1 Будапештського меморандуму, в якому Росія зобов’язувалася поважати кордони України, чинні на 1994 рік, – тобто включно з АРК.

Як відомо, на початку 2014 року Росія анексувала АР Крим, скориставшись зі зміни влади в Україні та посиливши свою військову присутність на півострові.

Україна, країни Євросоюзу та США не визнають незаконний "референдум", який Росія використала як привід для включення Криму у свій склад, і запровадили санкції проти РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЛавровміжнародні відносиниКримМайдан
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