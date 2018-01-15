Марчук о Будапештском меморандуме: Лавров нагло врет

Украинский представитель в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявил, что, подписывая Будапештский меморандум, Россия обязалась не применять не только ядерное, но вообще никакое оружие против Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в тексте Будапештского меморандума указывались обязательства, в том числе России, не применять не только ядерное, но и какое-либо другое оружие против Украины.

"Лавров просто нагло обманывает журналистов, надеясь, что никто не заглянет в оригинал текста. Не только ядерное, а никакое их оружие никогда не будет использовано против Украины", - заявил Марчук.

По его словам, заявления об отсутствии обязательств подписантов в меморандуме также не соответствует действительности.

Марчук добавил, что в статье 2 четко говорится на английском, что подписанты подтверждают свое обязательство, что ни одно из их оружия никогда не будет использовано против Украины.

Ранее Лавров заявил, что это Украина нарушила свои обязательства, допустив Майдан, а не Россия – Будапештский меморандум.

По его словам, РФ "не применяла и не угрожала ядерным оружием Украине, поэтому никакого нарушения Будапештского меморандума не произошло".

При этом Лавров утверждает, что Россия "заинтересована в выполнении Минских договоренностей в полном объеме, что вписывается в уважение территориальной целостности Украины в ее нынешних границах, сложившихся после референдума в Крыму".

Посол Украины в Австрии Александр Щерба на слова Лаврова процитировал пункт 1 Будапештского меморандума, в котором Россия обязывалась уважать границы Украины, действующие на 1994 год, – то есть включая АРК.