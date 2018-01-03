У Вишгородському суді заперечують зв'язки з родиною Ноздровської чи Россошанського

Працюючі у штаті Вишгородського райсуду Київської області судді не мають жодних зв'язків із вбитою правозахисницею Іриною Ноздровською, членами її родини, а також із Дмитром Россошанським, який вбив її сестру.

Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

У заяві зазначається, що у штаті Вишгородського райсуду перебуває 10 суддів (одна посада судді вакантна), з них діючих фактично 4 судді, які розглядають всі категорії справ.

"Враховуючи інформацію наявну в Інтернет-ресурсах, наголошуємо, що працюючі судді Вишгородського районного суду Київської області не мають жодних зв’язків: а ні родинних, а ні будь-яких інших з Ноздровською І.С., подружжям Дуняк, громадянами Сапатінським М.А. та Россошанським Д.Ю", - сказано у повідомленні.

Також там додали, що суддя Сергій Купрієнко, який є дядьком Россошанського, з травня 2017 року звільнений Вищою радою правосуддя у зв’язку з поданням заяви про відставку.

У прес-службі суду зазначили, що Купрієнко фактично обіймав посаду голови суду в період з жовтня 2007 року до лютого 2012 року.

"Колектив Вишгородського районного суду Київської області співчуває родині з приводу трагічної загибелі Ноздровської І.С. та сподівається на оперативне та ретельне розслідування цієї справи", - сказано в заяві.

Крім того, там додали, що в провадженні суду в період з 2010 по кінець 2017 року перебувало 10 справ, пов'язаних з Ноздровською та членами її родини, та ще 5 справ є наразі.

Також в провадженні суду перебувала справа, яка не підлягає розголошенню.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Пізніше активісти повідомили, що тіло Ноздровської знайшли в річці, навпроти будинку дядька Россошанського, який у 2015 році очолював Вишгородський районний суд.

За попередніми даними експертизи тіла правозахисниці Ірини Ноздровської, вона померла від множинних колото-різаних ран.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.