У різдвяну ніч у Києві облили червоною фарбою Російський центр

2383 перегляди
Неділя, 7 січня 2018, 18:10
flickr

Члени організації "Чорний комітет" у різдвяну ніч облили червоню фарбою Російський центр науки і культури в Києві.

Про це повідомила сама організація.

"В Різдвяну ніч активісти "Чорного комітету" здійснили напад на Російський центр науки і культури в Києві. Це офіційна державна структура РФ, яка є прикриттям для ворожої Україні пропаганди, регулярно організовує поїздки до держави-агресора та агітує тут за "русский мир", - йдеться у повідомленні.

 

В ході "нападу" члени організації облили стіни будівлі червоною фарбою, "що символізує кров українців на руках Москви".

Також активісти зробили напис "Смерть Росії!" та розкидали біля центру листівки.

Як відомо, в серпні 2017 року Російський центр науки та культури в Києві відправив близько 70 учнів українських шкіл до Москви та Санкт-Петербурга.

Служба безпеки України стверджує, що неодноразово скаржилась Кабміну й РНБО на пропагандистську діяльність цього центру в Україні, але безрезультатно.

Водночас у Міністерстві освіти і науки України заявили, що не мають права забороняти подібні ініціативи.

Також депутати планували винести на розгляд Верховної Ради законопроект, який заборонить діяльність в Україні Російського центру науки та культури.

Українська правда

Теми: Київ Росія
powered by lun.ua
По темі
Новий рік на Софійській площі зустріли 130 тисяч людей – КМДА 7 січня 2018, 01:56
У Києві 6 січня очікується туман, на Різдво дощ з мокрим снігом 5 січня 2018, 22:38
КМДА може переїхати в новий офіс за 370 мільйонів доларів 5 січня 2018, 19:12
Усі новини
Головні новини
АТО: На Різдво вперше у новому році без обстрілів
Курченко продав Онищенку і Фуксу права на "гроші Януковича" - розслідування
Минулого року Порошенко вп’ятеро частіше забирав громадянство, ніж давав
Теракт у Швеції – двоє поранених внаслідок вибуху
Усі новини

Троє киян - про те, як і на чому вони економлять в місті

Підсумки року

15 найкращих українських музичних альбомів

Покритки, потерчата, зурочення – чого боялися наші предки