У різдвяну ніч у Києві облили червоною фарбою Російський центр

Члени організації "Чорний комітет" у різдвяну ніч облили червоню фарбою Російський центр науки і культури в Києві.

Про це повідомила сама організація.

"В Різдвяну ніч активісти "Чорного комітету" здійснили напад на Російський центр науки і культури в Києві. Це офіційна державна структура РФ, яка є прикриттям для ворожої Україні пропаганди, регулярно організовує поїздки до держави-агресора та агітує тут за "русский мир", - йдеться у повідомленні.

В ході "нападу" члени організації облили стіни будівлі червоною фарбою, "що символізує кров українців на руках Москви".

Також активісти зробили напис "Смерть Росії!" та розкидали біля центру листівки.

Як відомо, в серпні 2017 року Російський центр науки та культури в Києві відправив близько 70 учнів українських шкіл до Москви та Санкт-Петербурга.

Служба безпеки України стверджує, що неодноразово скаржилась Кабміну й РНБО на пропагандистську діяльність цього центру в Україні, але безрезультатно.

Водночас у Міністерстві освіти і науки України заявили, що не мають права забороняти подібні ініціативи.

Також депутати планували винести на розгляд Верховної Ради законопроект, який заборонить діяльність в Україні Російського центру науки та культури.

Українська правда