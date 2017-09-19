В СБУ розповіли, як боролись з російським центром, що возить дітей до РФ

Служба безпеки України стверджує, що неодноразово скаржилась Кабміну й РНБО на Російський центр науки та культури в Києві, але безрезультатно.

Про це йдеться у відповіді СБУ на депутатський запит від нардепа Наталії Веселової, копію якої вона надала "Українській правді".

Зокрема спецслужба з'ясувала, що вищезазначений центр, який є українським представництвом організації "Росспівробітництво", здійснює в Україні фінансування псевдонаукових досліджень, що містять упереджені оцінки історичних та політичних подій, поширені в ЗМІ Російської Федерації.

В СБУ повідомили, що в Україні ця організація діє на підставі угоди між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних центрів, підписаної 27 лютого 1998 року.

Служба безпеки запевняє, що поділяє стурбованість нардепа Веселової щодо загроз, які містить діяльність вказаної структури.

"Інформація про деструктивну діяльність на території нашої держави Російського центру науки та культури в Києві неодноразово направлялася СБУ на адресу Кабміну, РНБО та МЗС (п'ять звернень протягом 2016-2017 років – ред.) для забезпечення національних інтересів та денонсації відповідної угоди між Кабінетом міністрів України і урядом РФ", - кажуть у відомстві.

"Зазначені пропозиції залишилися без належних заходів реагування", - наголосили там.

В СБУ поскаржились, що інших заходів реагування вжити не мають можливості, оскільки вони входять до компетенції органів виконавчої влади.

Також свою відповідь на запит Веселової з цього приводу надало Міністерство закордонних справ.

"МЗС України неодноразово ініціювало (у т.ч. в контакті з причетними відомствами) заходи додаткового моніторингу і посиленого контролю діяльності РЦНК, а також афілійованих з ним громадських організацій", - пише МЗС, але про результати звернень нічого не повідомляє.

Як відомо, в серпні Російський центр науки та культури в Києві заявив, що відправив близько 70 учнів українських шкіл до Москви та Санкт-Петербурга.

Пізніше центр повідомив, що з Києва до Великого Новгорода прибула група молодих українських художників.

Реагуючи на це, голова СБУ Василь Грицак доручив співробітникам служби розібратися із ситуацією щодо вивезення українських школярів до РФ.

Водночас у Міністерстві освіти і науки України заявили, що не мають права забороняти подібні ініціативи.

Євген Кізілов, УП