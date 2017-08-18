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Скандал з українськими школярами в РФ: Міносвіти каже, що все законно

П'ятниця, 18 серпня 2017, 11:51
Скандал з українськими школярами в РФ: Міносвіти каже, що все законно
Російський центр науки і культури

У Міністерстві освіти і науки заявляють, що не мають права забороняти українським школярам їздити до країни-агресора.

Про це повідомив журналістам 17 серпня заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей.

"Зараз канікули, вчителі у відпустках. Коли відбуваються ці поїздки - ми дізналися про одну і сподіваємось, що інших немає – ми не можемо сказати, що громадяни України не відвідують Росію, кордон не є закритим, і ми не можемо і не маєм права забороняти такі поїздки, тому що це відбувається поза освітньою системою, це відбувається за домовленістю з батьками, і батьки приймають те чи інше рішення", - пояснив він.

За словами Хобзея, Міносвіти звернулося з цього приводу до відповідних служб, зокрема до СБУ, щоб вони дали правову оцінку цьому випадку.

Заступник міністра повідомив, що МОН з'ясувало особу української вчительки, яка повезла дітей до Росії.

"Це - пані Новикова. Вона працює в одній з київських шкіл, давно працює викладачем російської мови. Вона має неповне навантаження", - розповів він.

За словами чиновника, дирекція школи, де працює Новикова, "нічого поганого про неї не каже", її називають гарним викладачем, який "сумлінно виконує свої обов'язки".

Хобзей сказав, що міністерство намагалося зв'язатися з вчителькою, але не змогло. "Напевно, вона зараз перебуває разом з дітьми (у Росії – ред.). Коли повернеться, ми спробуємо все з'ясувати", - зазначив він.

Як повідомлялося, 12 серпня київське відділення Російського центру науки та культури заявило, що відправило близько 70 учнів українських шкіл до Москви та Санкт-Петербурга для участі у навчально-освітній програмі Росспівробітництва "Здрастуй, Росія!".

На церемонії від'їзду виступила українська вчителька Анна Новикова, яка заявила, що дуже щаслива за дітей, адже вони отримають у РФ "корисний досвід".

Вивезення українських учнів до РФ викликало обурення в Раді. Нардеп Наталія Веселова направила депутатський запит до низки українських відомств з вимогою пояснити ситуацію.

Голова СБУ Василь Грицак 17 серпня заявив, що йому нічого не відомо про вивезення групи українських школярів до Росії.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МіносвітиосвітаРосіяскандал
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