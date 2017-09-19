Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада розгляне закон про заборону російського культурного центру

Вівторок, 19 вересня 2017, 15:55

Депутати планують винести на розгляд Верховної Ради законопроект, який заборонить діяльність в Україні Російського центру науки та культури, що возить українських школярів до РФ.

Про це повідомляє у Facebook народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Фриз.

Вона розповіла, що в лютому 2016 року вже вносила законопроект про денонсацію угоди між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про інформаційно-культурні центри, на підставі якої в Києві діє Російський центр науки та культури.

Але, каже нардеп, тоді було висловлено застереження, що прийняття цього законопроекту призведе до закриття російською владою аналогічних українських культурних центрів в РФ, і законопроект було тимчасово відкликано.

"Втім діяльність Російського центру науки та культури в Києві, що включає в тому числі відправку українських дітей до Російської Федерації з метою їх пропагандистської обробки, та позиція СБУ, що поділяє стурбованість щодо загроз від цієї організації, вимагає повернення до цього питання. Тому законопроект про денонсацію угоди від 1998 року буде повернуто до Верховної Ради", - наголосила Фриз.

На її переконання, ризики, що пов’язані з закриттям українського культурного центру в Москві є меншими, ніж ті, що пов’язані з подальшим функціонуванням російського центру в Києві.

Як повідомлялося, в серпні Російський центр науки та культури в Києві відправив близько 70 учнів українських шкіл до Москви та Санкт-Петербурга.

Служба безпеки України стверджує, що неодноразово скаржилась Кабміну й РНБО на пропагандистську діяльність цього центру в Україні, але безрезультатно.

Водночас у Міністерстві освіти і науки України заявили, що не мають права забороняти подібні ініціативи.

Євген Кізілов, УП

Теми: РосіяВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
Усі новини...
Реклама: