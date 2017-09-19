Рада розгляне закон про заборону російського культурного центру

Депутати планують винести на розгляд Верховної Ради законопроект, який заборонить діяльність в Україні Російського центру науки та культури, що возить українських школярів до РФ.

Про це повідомляє у Facebook народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Фриз.

Вона розповіла, що в лютому 2016 року вже вносила законопроект про денонсацію угоди між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про інформаційно-культурні центри, на підставі якої в Києві діє Російський центр науки та культури.

Але, каже нардеп, тоді було висловлено застереження, що прийняття цього законопроекту призведе до закриття російською владою аналогічних українських культурних центрів в РФ, і законопроект було тимчасово відкликано.

"Втім діяльність Російського центру науки та культури в Києві, що включає в тому числі відправку українських дітей до Російської Федерації з метою їх пропагандистської обробки, та позиція СБУ, що поділяє стурбованість щодо загроз від цієї організації, вимагає повернення до цього питання. Тому законопроект про денонсацію угоди від 1998 року буде повернуто до Верховної Ради", - наголосила Фриз.

На її переконання, ризики, що пов’язані з закриттям українського культурного центру в Москві є меншими, ніж ті, що пов’язані з подальшим функціонуванням російського центру в Києві.

Як повідомлялося, в серпні Російський центр науки та культури в Києві відправив близько 70 учнів українських шкіл до Москви та Санкт-Петербурга.

Служба безпеки України стверджує, що неодноразово скаржилась Кабміну й РНБО на пропагандистську діяльність цього центру в Україні, але безрезультатно.

Водночас у Міністерстві освіти і науки України заявили, що не мають права забороняти подібні ініціативи.

Євген Кізілов, УП