Корейські переговори: КНДР відправить делегацію на Олімпіаду
Північна Корея заявила, що у лютому відправить спортсменів та делегацію високого рівня на зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї.
Про це представники КНДР оголосили на переговорах з Сеулом, передає Bloomberg.
"Ми хочемо, щоб обидві країни разом виступали на Іграх, які відбудуться в Пхенчхані", - підкреслили делегати з Сеула.
Південна Корея запропонувала зустріч сімей, які були розділені під час корейської війни, а також відновлення військового діалогу.
Як відомо, Сеул і Пхеньян 9 січня почали перші за більш ніж 2 роки офіційні переговори.
Перед цим лідер КНДР Кім Чен Ин розпорядився створити необхідні умови для поліпшення відносин з Південною Кореєю.
Раніше Північна Корея заявила про намір взяти участь у зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані.