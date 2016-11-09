Репортаж с выборов в США. Как украинцы голосовали за Трампа

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп перемагає Хіларі Клінтон на виборах президента США, утім підрахунок голосів все ще триває.

УП продовжує стежити за результатами голосування.

Дональда Трампа підтримувала зокрема і українська громада у США, незважаючи на його заяви щодо населення Криму, яке "обрало" Росію та неприховану симпатію до лідерських якостей президента РФ Володимира Путіна.

Віддаючи свій голос за кандидата від Республіканської партії, американці українського походження керуються полярними мотивами. Одні сподіваються отримати від консерваторів летальне озброєння для України, інші мир між РФ та США.

Хтось у такий спосіб дбає про "світле майбутнє" із нижчими податками, хтось готовий віддати свій голос лише за чоловіка.

Оминувши політичну рекламу біля входу у виборчу дільниці – на відміну від України у США агітація дозволена навіть у день виборів , – Андрій та Романа Гординські переступили поріг муніципалітету міста Квакертаун, Пенсильванія.

О 9-ій ранку 8 листопада на подружжя американських українців вже чекала черга із півсотні виборців на дільниці.

"За своє життя вперше бачу такий натовп у нашому містечку під час голосування", – зауважила пані позаду.

У штаті Пенсильванія, де голоси республіканців і демократів розділені майже порівну, а кожен голос на вагу золота, напередодні виборів президента США Барак та Мішель Обами схиляли електорат голосувати за кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Анонсована поява лауреата Нобелівської премії Миру змусила тисячі американців вийти під стіни Індепендент-холу, де у 1776 році американці підписали декларацію незалежності. Водночас Гординських вона підштовхнула голосувати за Дональда Трампа.

"За президенства Обами був анексований Крим. Я не відчуваю, що Хілларі щось зробить для України", – пояснює Романа і відразу додає: республіканець Маккейн пробував добитися, щоб Україні дали зброю, але Обама не підтримав його в цьому".

Цінності релігійної родини американських баптистів Гординських співпадають із платформою Республіканської партії

Для релігійної родини американських баптистів Гординських питання партійної приналежності не стоїть.

Їхні цінності співпадають із платформою Республіканської партії – батьки двох дорослих синів не толерують аборти, одностатеві шлюби і дороговартісну страхову медицину авторства президента Обами.

Пенсильванія цьогоріч підтримала кандидата у президенти від Республіканської партії. За результатами підрахованих 97% бюлетенів Трамп випереджає Клінтон на 1,3%, тобто 70 тисяч голосів.

"Дилема в тому, що вся моя родина в Україні, але рішення моє грунтується на тому, у якій країні будуть жити мої діти. Я не відчуваю, що Хілларі щось зробить для України",– переймається пані Бріджес із Даласу, у дівоцтві – Дарія Брешел із Житомира.

Південний Штат завбільшки із Україну на виборчій мапі традиційно червоний. За підрахунком 98% бюлетенів Трамп відірвався від Клінтон на майже на 10% і більш як 700 тисяч голосів.

Республіканську платформу тут підтримують не лише через високу релігійність, але й за вільний обіг зброї.

Сенатор від штату Техас Тед Круз самовільно зійшов із передвиборчих перегонів із другим за популярністю результатом між республіканців. На липневому з’їзді консервативної партії у Клівленді Круз публічно відмовився підтримувати Трампа, а вже у вересні агітував техасців віддати голос за нього.

"Наша родина голосувала не так за Трампа як проти Клінтон", – пояснює Дарія позицію республіканців родом із Арканзасу, штату, де Біл Клінтон був губернатором 12 років поспіль.

На виборах президента США у 2016 році штат Арканзас підтримав аж ніяк не Хілларі Клінтон, а Дональда Трампа із відривом у 30%.

НЕдемократичний Нью Йорк?

В Українському музеї на Другій авенью Манхеттена, більш відомому як майданчик мистецтва у екзилі, ніж як арена для політичних баталій, напередодні голосування не стихають передвиборчі суперечки.

Між книжками про Тараса Шевченка і ляльками мотанками, українською із відчутним акцентом, ошатні пані у солідному віці дискутують про несолідні вчинки кандидатів у президенти США:

"Вона немає такої шляхотності. Вони з чоловіком себе персонально збагатили – нагромадили гроші для родини, але що Трамп приятелює із Путіном, то є страшна річ", – нервово перебираючи окуляри руками у перснях, пояснює одна іншій своє бажання утриматись від голосування.

Обидві американки українського походження не бажають називати читачам УП своїх імен.

– Нехай краще він перемагає, ніж Хіларі.

– Так?

– Так. Клінтонів забагато тут в Америці. Нам треба чогось новенького. Я буду за Трампа, можливо, але ще не визначилась.

– Вам не здається, що то небезпечно для України?

– Йому приписали того Путіна. Я хочу, щоб за Україну була якась опіка.

Контроверсійний лабіринт дискусії заходить у глухий кут, коли питання вибору президента США стосується українського питання.

Шокуючі заяви Трампа щодо населення Криму, яке "обрало" Росію тут схильні списувати на колишнього керівника передвиборчого штабу кандидата в президенти США від Республіканської партії Пола Манафорта, якого показово звільнили за звинувачення в умисному ухиленні від сплати податків. За підрахунками НАБУ, Манафорт отримав із "чорної бухгалтерії" партії Віктора Януковича 12,7 млн доларів готівки.

Компактне поселення українських емігрантів між 6ою і 10ою вулицями Манхеттену у демократичному штаті Нью Йорк жартома називають українським селом.

Із початку минулого століття чотирьом хвилям політичної еміграції громада створила "теплий океан" українськими газетами, вісниками і журналами, книговидавничою справою і книгарнями, музеєм, інститутом, школою і церквою.

У виборі президента США американські українці часто керуються питаннями особистої безпеки, аніж національної приналежності.

"Нехай краще Трамп дружить із Путіном, незважаючи на те, що він наробив в Україні" – відверто за тарілкою вареників висловлює свою позицію працівник українського ресторану. – Росія, якими б вони не були вар’ятами там, то є велика держава, яка здатна на все, а Хіларі може розв’язати війну і тоді вже будуть ділити світ".

Республіканські родинні цінності

Прихильність американців із українським корінням до Республіканської партії має історичне підгрунтя.

Тенденцію зумовила хвиля мігрантів із Радянського Союзу після Другої Світової війни, які тікали від соціалістичної "свободи, рівності і братерства" у капіталістичну країну можливостей.

"Республіканська партія заступала інтереси усіх поневолених націй, зокрема мала жорстку позицію щодо Радянського Союзу ", – зауважує президент Українського Конгресового Комітету Америки Андрій Футей.

Президент Українського Конгресового Комітету Америки Андрій Футей

"Дивлячись на політику президента Рейгана, який закінчив Советський Союз, та інших перед ним, з початку 50х років республіканські кандидати були спрямовані на підтримку України".

Республіканство для Футея не лише світогляд чи партійна приналежність, але й робота лобіста у "swing state" Огайо. "Коливаючомуся штату" кандидати у президенти та їх передвиборчі штаби приділяють найбліше уваги протягом кампанії.

У одному із визначальних для перемоги у цьогорічних президентських виборах штаті за тиждень до дня голосування із різницею в один день побували кандидати від двох найпливовіших партій США.

У день виборів Андрій Футей працює у штабі сенатора-республіканця Роба Портмана, співзасновника Української Групи у Сенаті США, ключового лобіста надання Україні летального озброєння та посилення санкцій щодо Російської Федерації.

Вранці того ж дня президент Українського Конгресового Комітету Америки віддасть свій голос за кандидата від Республіканської партії, Дональда Трампа.

"Я дивлюся на те, що краще на позиціях громадянина Америки, країни, де я родився і виростав", – пояснює Футей свою позицію і водночас додає, що незалежно від того хто стане президентом США, громаду чекають важкі часи, адже обидва кандидати вправно ігнорують гостре українське питання.

Єдиний, хто намагався українську громаду почути – це Дональд Трамп молодший. Сина кандидата від Республіканської партії в Українському центрі неподалік міста Детройт, у штаті Мичиган, українці зустрічали хлібом-сіллю.

Голос "Маленької Одеси"

"Сегодня весь Брайтон голосует за Трампа!", – переконує Ніла мовчазних російськомовний сусідів по виборчій дільниці за лічені години до закриття.

Одеситка емігрувала до США із двома дочками три десятиліття тому, ще до розпаду Радянського Союзу, тому на запитання "чи ви українка?", відповідає "я – одесситка и еврейка".

В Україні у Ніли не залишилося нічого, окрім могильних плит її батьків.

Після чисельних переїздів 70-річна ровесниця Дональда Трампа оселилася серед земляків у "Маленькій Одесі" Нью Йорку, як називають узбережжя Атлантичного океану на Брайтон Біч за переселенців із Радянського Союзу.

"Несмотря на все те льготы, которые Америка дала людям на Брайтоне, в душе они остаются русскими и сегодня голосуют за Трампа, потому что Трамп – это Россия", – продовжує Ніла монолог в оточені жінок у хутрі із яскравим макіяжем та дешевою біжутерією.

"Нельзя давать женщинам власть!" – голосить вона на усю дільницю і майже пошепки додає "Если Клинтон будет президентом, у нас тут нет шансов – она crazy( божевільна –УП) и втянет страну в войну, а Трамп – это мир".

Тетяна Козирєва, УП