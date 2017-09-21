Mister, give us dollar. Как Умань переживает еврейский Новый Год

Евгений Руденко, УП
Евгений Руденко, УП
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Четверг, 21 сентября 2017, 16:00

87 тысяч жителей и 35-40 тысяч хасидов – 20 и 21 сентября в Умани самые непростые, но прибыльные дни в году.

На празднование еврейского Нового Года (Рош Ха-Шана) к могиле цадика (праведника) Рабби Нахмана приехали паломники из Израиля, Америки и Европы. Все они верят, что паломничество в Черкасскую область поможет отпустить грехи и принесет удачу.

Хасиды пьют, едят, дружно молятся, поют и танцуют под присмотром нескольких сотен украинских силовиков и 15 израильских полисменов. Впервые к охране порядка привлечены новые подразделения тактической полиции. В небе над Уманью дежурит вертолет.

 
(Тут и далее – все фото Евгений Руденко)

19-го сентября в результате спецоперации полиция задержала в Умани гражданина Израиля с большой партией каннабиса. В ночь с 20 на 21 сентября, в разгар празднования Рош Ха-Шана, в гараже на территории "хасидского квартала" прогремел взрыв. Пострадал 13-летний израильтянин. Он получил травму руки. Причины инцидента выясняют следователи.

Что думают о нашествии паломников в Умани, и как празднуют 5778-й Новый год по еврейскому календарю, – в репортаже "Украинской правды".

 

На пластиковом стуле возле ворот частного дома сидит одинокий пожилой мужчина. Каменное лицо и отрешенный взгляд – местные зову его "дядя Боря". Вокруг него – тысячи людей в кипах, странных пончо, фраках и сюртуках.

Громкоговорители взрываются молитвой на иврите. Сотни человек останавливаются, как вкопанные. Толпа медленно раскачивается взад-вперед, восклицая: "Халлилуйя! Халлилуйя!" Проходит всего несколько минут – и люди впадают в экстаз.

 

Несмотря на экзотический антураж, дядя Боря находится не на Земле Обетованной, а у себя дома, на улице Пушкина. В городе, где родился в далеком 1945-м. Сегодня он – один из немногих в этом районе, кто не продал жилье поклонникам цадика Нахмана.

Пока, во всяком случае.

 

Недвижимости у украинцев в "хасидском квартале" с каждым годом все меньше. Поэтому дяде Боре приходится иметь дело с евреями-ортодоксами круглогодично, не только в дни Рош Ха-Шана.

На такой ход вещей он смотрит без особых эмоций. Похоже на то, что для себя он всё давно обдумал и во всем разобрался.

Я ведь к настоящим верующим, как и большинство местных, нормально отношусь, – говорит дядя Боря. – Ты ничего такого не подумай, пусть молятся. Но сюда же приезжают и барыги. Они на всех наживаются. Барыг много и среди наших, и среди приезжих. Если коротко, то все давным-давно здесь продано. Так ведь по всей стране происходит – барыги везде теперь главные.

А серьезный я такой от другого, – добавляет дядя Боря, словно извиняясь за суровый внешний вид. – Уж очень "распрекрасно" киевское "Динамо" играет в последнее время. Вот что меня беспокоит больше, а не ваш еврейский Новый год.

 

Продал квартиру в Умани – купил две в Киеве

В дни Рош Ха-Шана "хасидский квартал" и окрестности распирает от денег. Всего за несколько дней тут оседают сотни миллионов гривен, а также доллары, которые оказываются в руках менял, – идеальный круговорот наличности.

Один из главных товаров во время праздника – жилье. Чем ближе оно к могиле Нахмана, тем ценнее.

В ходу также сувениры: кружевную белую кипу ручной работы мастерицы продают по 10 долларов, зарабатывая таким нехитрым способом на несколько месяцев вперед.

 

Хасиды стали переборчивыми, – отмечает Вера Шутова. – Жить хотят только у могилы.

Вера пришла с мужем на так называемый "первый блокпост" (на время празднования Рош Ха-Шана силовики выставляют несколько уровней охраны). Сегодня, как и в предыдущие дни, она безуспешно предлагает туристам "апартаменты".

В руках табличка на иврите: "Три кровати на шестерых. Душ-туалет. В пяти минутах ходьбы от синагоги".

 

Мы уже четвертый день тут стоим, не хотят заселяться, – жалуется арендатор. – Хотя просим всего 1200 гривен в сутки с шести человек.

Запросы у Веры действительно скромные.

Город у нас очень специфический, – поясняет УП риелтор Лариса Козаченко. – Арендовать квартиру и в обычные дни проблематично. На еврейский Новый год ставки растут. Проживание обходится в среднем в 200 долларов за сутки. Если место находится совсем рядом с могилой Рабби Нахмана и хорошие условия то цена будет больше.

 

Наличие большого количества долларов у паломников порождает легенды среди местных. От многих в Умани можно услышать рассказ о том, как "моя знакомая продала квартиру на улице Пушкина и купила две в столице". Как бы там ни было, здешние цены на недвижимость не поддаются привычной для украинского рынка логике. Так что подобные легенды недалеки от истины.

– В позапрошлом году я взял к себе девятерых на постой, – делится Анатолий Петренко. – Сделал это через посредника. Получил 1000 долларов за неделю. А сколько там посредник себе накрутил – не моё дело. Сейчас я комнаты уже не сдаю – мать болеет.

 

"We don’t have money"

Тугие кошельки хасидов – вот главная вещь, которая сглаживает все острые углы и заставляет уманчан мириться с нашествием паломников. За последние четверть века их численность растет в геометрической прогрессии.

Как вспоминают старожилы, вначале в Умань приезжали единицы, передвигались по городу перебежками. В начале 90-х счет пошел уже на сотни, а затем на тысячи и десятки тысяч.

 

Сейчас паломники чувствуют себя в Умани, как дома. Они скупают недвижимость, строят отели, открывают свои магазины и кафе. На центральном рынке и городских улицах всё чаще можно встретить рекламу на иврите.

Для нас это – святая земля. Мы любим Украину. Здесь похоронен наш цадик. Каждый хасид хочет сюда приезжать, чтобы не знать горя. Каждый мечтает иметь здесь дом, – признается Биньямин из Эль-Халиля.

 

Такой порядок вещей нравится далеко не всем. Хотя признаваться в откровенной хасидофобии уманчане не спешат.

Была б моя воля, я бы их всех разогнала, – фантазирует пенсионерка Алевтина Сергеевна. – Знаешь, проблема ведь не в том, что у них вера "какая-то не такая". Просто они ведут себя по-хамски, много мусорят. Они уже не боятся говорить, что тут – их земля. Они говорят, что наше время прошло. Я бы на месте властей решила вопрос перезахоронения останков Нахмана, если они там вообще есть.

Но этого никто делать не будет, потому что боятся международного скандала.

 

Как рассказывают местные, подрабатывающие грузчиками, иногда в их адрес звучит обидное слово "хамор" ("осел" в переводе с иврита – УП).

Впрочем, философствовать на тему межрелигиозных отношений или политкорректности грузчики не любят. Главное – найти клиента и удачно поторговаться. За перевоз тележки с багажом на расстояние в несколько сотен метров приезжие готовы платить от 2 до 10 долларов.

Сейчас это движение потихоньку умирает, – рассказывает Иван Коваленко. – Раньше не было столько грузовых "бусов". Конкуренция большая. Да и хасиды больше продуктов и вещей с собой привозили. Теперь у них тут есть всё под боком – свои магазинчики и склады. Так что нам все чаще приходится загорать на тележке.

 

Люди помоложе смотрят на всё, что происходит в "хасидском квартале", просто. Иногда – даже слишком. В эти дни здесь можно встретить девочек лет 11-ти, которые обращаются к приезжим на ломанном английском: "Mister, give us dollar. We don’t have money".

Но до откровенного попрошайничества опускаются не многие. Большинство предпочитают заработать. Не самым приглядным, но зато честным путем.

Нам хасиды не мешают. Наоборот, помогают. Проблемы нет. У меня друзья ходят к ним, и не только на Новый год. Там можно убирать мусор или раскладывать еду на стол. За час платят 25 гривен. У кого-то просто нет денег дома, кто-то не хочет просить у родителей. Зачем молодежи деньги? Купить хайповые кроссовки или кофту, – говорит Денис из агро-технического колледжа.

 

Торговля в клетке

В эти дни количество людей в Умани выросло почти на 50%. "Хасидский квартал" – как уменьшенная копия Таймс-Сквер в новогоднюю ночь. Здесь тоже есть большие плазменные мониторы, громкая музыка и толпы ликующего народа, который двигается и дышит как единый организм.

Главная цель в это время – обеспечить охрану общественного порядка и безопасность людей, – рассказал УП Михаил Зингерман, пресс-секретарь полиции Израиля. – Теракты в Барселоне, Ницце, Лондоне говорят о том, что в глобальном смысле у нас всех общая задача – предотвратить террор. В Умани приходится заниматься разными вещами. Есть, к сожалению, наркотики, есть кражи, взломы квартир.

 

Многие торговые палатки в "хасидском квартале" огорожены самодельными сетками. Они превращают торговые точки в подобие клетки в зоопарке. Наученные опытом продавцы называют это вынужденной мерой – неприятной и для продавцов, и для покупателей.

Я здесь уже 20 лет торгую, и всякое повидал, – поделился Андрей, приезжающий в Умань из Верховины с карпатскими сувенирами. – Если торговать без клетки, то могут и украсть. Подходят человек десять. Начинают с разных сторон спрашивать: "Кама? Кама зе?" Это означает "сколько стоит". Ты начинаешь поворачиваться туда-сюда, а товара уже нет. Такое бывает после Рош Ха-Шана, когда человек уже все деньги потратил, а нужно привезти сувениры и подарки жене.

 

У нас такое не принято, – рассказал УП Йосеф-Ицхак из Ашкелона. – Я – хороший человек. У меня трое сыновей. Они – тоже хорошие люди. Кража – это стыд и большой грех для настоящего верующего.

"Мы сами виноваты"

Празднование Рош Ха-Шана в этом году побьет прошлогодний рекорд, когда в Умань приехали 35 тысяч паломников. На этот раз, по данным на день 20-го сентября, в городе уже было 35 тысяч хасидов. К вечеру они продолжали прибывать, чтобы ночью взорваться настоящим карнавалом.

И стать настоящей проблемой для коммунальщиков.

Разговоры о том, что в дни гуляний в "хасидском квартале" остаются тонны мусора, – не преувеличение. Это первое, что бросается в глаза. Коммунальщикам приходится вывозить в день несколько самосвалов.

 

Только я один делаю в день четыре-пять ходок. В моем старом "ЗИЛе"13 "кубов", это около пяти тонн мусора. Кроме меня есть ещё самосвалы, плюс пригоняют тракторы. Работаем круглосуточно, в несколько смен, – рассказал УП коренной житель Умани, водитель мусоровоза Алексей Михайлович.

На вопрос, что ждет Умань в будущем, в городе отвечают по-разному. Кто-то пророчит процветание и появление международного аэропорта. Кто-то ждет мрачных времен, когда не останется места для коренных жителей.

Как показывает практика, каждый последующий год грозит стать рекордным по количеству паломников, приезжающих в город. Некоторые остаются, пополняя местную общину, развивая свой бизнес.

 

Смогут ли уманчане уживаться с хасидами и дальше – во многом зависит от действий местной власти.

Таксист Сергей Бурлаков уверен: ситуация может выйти из-под контроля, если не утрясти все вопросы, связанные с покупкой-продажей земли и недвижимости.

Проблема ведь не в хасидах, как таковых. Они очень целеустремленные и организованные. Дай Бог каждому украинцу так всё быстро обустраивать и развивать, – считает он.

У нас народ больше недоволен не туристами, а тем, чем занимается власть, – продолжает Сергей. – Мы сами виноваты, что с нами приезжие ведут по-хамски. Мы – нищие, у нас тут нет работы. А у них – деньги и рабочие места. Я бы на их месте тоже считал, что, приезжая в Умань, кормлю местное население.

 

Пока Сергей размышляет о судьбах родины, к его старому "Опелю" подходят трое паломников. Просят отвезти в супермаркет бытовой техники, чтобы купить фотоаппарат. Сергей ждет, когда пассажиры усядутся на свои места. Докуривает сигарету.

Прежде, чем сесть за руль и хлопнуть дверью, водитель напоследок бросает: "Те, кто рулил тут до Майдана, много имущества и земли отдали, набили свои карманы. Один раз у народа терпение лопнуло. Может не выдержать и во второй раз".

Евгений Руденко, УП

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